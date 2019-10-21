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Posted 21 октября 2019, 02:34

Published 21 октября 2019, 02:34

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Во Владивостоке пьяный водитель с ребёнком в салоне попал в ДТП — соцсети

21 октября 2019, 02:34
Сюжет
Дорога
В районе конечной остановки на улице Нейбута водитель пикапа не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а рядом с ним в салоне находился трёхлетний ребёнок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во многих приморских соцсетях появились фотографии аварии, произошедшей 20 октября на улице Нейбута. По словам очевидцев, водитель пикапа Toyota Surf не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Очевидцы добавили, что на момент аварии водитель пикапа был в состоянии алкогольного опьянения, а вместе с ним в салоне находилась трёхлетняя девочка.

Ещё до приезда экстренных служб, неравнодушные граждане успели вытащить водителя и пассажира-ребёнка из автомобиля. Свидетели отмечают, что девочка отделалась лёгким испугом, она не пострадала.

«Видел эту аварию. Видать, батя с другом пьяные, но, когда достали ребенка — я онемел», «Пьяный с ребенком, это реально конечная», «Вот как можно так перевернуться? Только если нестись как ужаленному в одно место», — недоумевали пользователи соцсетей в комментариях

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в районе Второй речки водитель Nissan Avenir вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Prado. Третьим невольным участником дорожного происшествия стал автомобиль Nissan Sunny. Наблюдатели также информируют о том, что два человека оказались зажатыми в салоне одной из машин.

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#Новости#Дорога#Владивосток#ДТП
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