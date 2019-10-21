Во Владивостоке пьяный водитель с ребёнком в салоне попал в ДТП — соцсети

Posted 21 октября 2019, 02:34
Published 21 октября 2019, 02:34
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Во многих приморских соцсетях появились фотографии аварии, произошедшей 20 октября на улице Нейбута. По словам очевидцев, водитель пикапа Toyota Surf не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Очевидцы добавили, что на момент аварии водитель пикапа был в состоянии алкогольного опьянения, а вместе с ним в салоне находилась трёхлетняя девочка.
Ещё до приезда экстренных служб, неравнодушные граждане успели вытащить водителя и пассажира-ребёнка из автомобиля. Свидетели отмечают, что девочка отделалась лёгким испугом, она не пострадала.
«Видел эту аварию. Видать, батя с другом пьяные, но, когда достали ребенка — я онемел», «Пьяный с ребенком, это реально конечная», «Вот как можно так перевернуться? Только если нестись как ужаленному в одно место», — недоумевали пользователи соцсетей в комментариях
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в районе Второй речки водитель Nissan Avenir вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Prado. Третьим невольным участником дорожного происшествия стал автомобиль Nissan Sunny. Наблюдатели также информируют о том, что два человека оказались зажатыми в салоне одной из машин.