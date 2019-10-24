Глава Саудовской Аравии сменил руководителя МИД

Posted 24 октября 2019, 11:13
Published 24 октября 2019, 11:13
Modified 1 сентября 2022, 03:24
Updated 1 сентября 2022, 03:24
Как сообщает RNS, на его место назначен Фейсаа бен Фархана бен Абдалла. В свою очередь Ибрагим аль-Ассаф перейдет на должность государственного министра и члена совета министров Саудовской Аравии.
Министром иностранных дел Ибрагим аль-Ассаф был с 27 декабря прошлого года. Ранее он был главой министерства финансов и народного хозяйства и участником Совета министров.
В ноябре 2017 года Ибрагим аль-Ассаф обвинили в растрате бюджета, который был определен для реконструкции Заповедной мечети в Мекке, и махинациях с землями. Его освободили в конце того же года.