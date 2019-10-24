Интенсивные осадки и грозы идут на Приморье

Posted 24 октября 2019, 07:06
Published 24 октября 2019, 07:06
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как рассказали в «Примпогоде», ночью 26 октября возможны дожди различной интенсивности и грозы. В южной части края прояснения начнутся днём, на севере осадки сохранятся. При этом ожидается усиление ветра. Температурный фон ночью составит 0… +8 градусов, днём — от +7 до +14 градусов.
В ночь на воскресенье, 27 октября, осадки закончатся. Гребень антициклона распространит своё влияние на край. Ветер стихнет. Днём потеплеет на 2-3 градуса.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что погода по краю начнёт портиться уже завтра, 25 октября. Первоначальные расчёты синоптиков претерпели изменения.