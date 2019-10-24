Интенсивные осадки и грозы идут на Приморье

Как рассказали в «Примпогоде», ночью 26 октября возможны дожди различной интенсивности и грозы. В южной части края прояснения начнутся днём, на севере осадки сохранятся. При этом ожидается усиление ветра. Температурный фон ночью составит 0… +8 градусов, днём — от +7 до +14 градусов.