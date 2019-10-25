vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2019, 04:03

Published 25 октября 2019, 04:03

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

предприниматель

Мастер, программы, семинары: что приготовил для предпринимателей центр «Мой бизнес»

25 октября 2019, 04:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi . предприниматель
Сюжет
Предприниматели
До конца 2019 года центр «Мой бизнес» проведёт для приморских предпринимателей несколько обучающих мастер-классов и семинаров. С полным списком мероприятий желающие могут ознакомиться на официальном сайте центра. Кстати, некоторые бизнесмены успели оценить образовательные программы центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во вторник, 22 октября, в Пушкинском театре началась программа «Продвижение в Интернете и социальных сетях», где предпринимателям федеральные эксперты расскажут о том, как продвигать свой бизнес в сети Интернет и какими способами бизнесмены могут это сделать. По словам представителей центра «Мой бизнес», работа в сети Интернет — одно из основных направлений для представителей бизнес-сообщества. Более того, сами предприниматели просят оказать им помощь в этом вопросе.

«Мы постоянно получаем обратную связь от предпринимателей. И после этого мы понимаем, какие программы востребованы и в каких областях предпринимателям нужно подкрепить свои знания. Исходя из этого, в частности, и формируется программа образовательных семинаров и мастер-классов. Отмечу, программа „Продвижение в Интернете“, которая сейчас проходит во Владивостоке — уникальный интенсив для региона. Ведь продвижение своего продукта в сети Интернет — одно из важных направлений деятельности предпринимателя, направленное на улучшение своей предпринимательской деятельности», — рассказала представитель центра «Мой бизнес» Анна Петросьянц.

До конца 2019 года ряд мастер-классов и семинаров пройдут при поддержке центра «Мой бизнес». Стоит упомянуть о том, что бизнесмены могут поучаствовать в них бесплатно, однако необходима регистрация на некоторые мероприятия. С полным списком событий предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте центра «Мой бизнес». Некоторые бизнесмены, за всё время существования центра, уже успели посетить обучающие мероприятия. Они отмечают, что каждый предприниматель должен развиваться вне зависимости от того, на протяжении скольки лет он осуществляет свою деятельность.

«Это очень огромная помощь представителям бизнеса. И не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто только планирует „окунуться с головой“ в эту сферу. Радует и то, что мастер-классы и семинары можно посетить на безвоздмездной основе», — рассказала представитель одной из групп компаний в сфере недвижимости Ксения Снегирь.

Предприниматели могут получить комплексную поддержку на территории центра «Мой бизнес». Так, они могут обратиться за консультацией, либо принять участие в образовательных мероприятиях. Все услуги будут оказаны им на безвозмездной основе. В Приморье оказывают огромную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства в рамках реализации до 2024 года национального проекта «МПС и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Материалы по теме
Предприниматели Находки смогут получить помощь в представительстве «Мой бизнес»Без лишних затрат: как «Мой бизнес» помогает начать своё дело предпринимателямМиллионы долларов: центр «Мой бизнес» продолжает помогать предпринимателям Приморья
#Новости#Экономика#Владивосток#АПК#Предприниматели#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика