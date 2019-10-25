Мастер, программы, семинары: что приготовил для предпринимателей центр «Мой бизнес»

До конца 2019 года ряд мастер-классов и семинаров пройдут при поддержке центра «Мой бизнес». Стоит упомянуть о том, что бизнесмены могут поучаствовать в них бесплатно, однако необходима регистрация на некоторые мероприятия. С полным списком событий предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте центра «Мой бизнес». Некоторые бизнесмены, за всё время существования центра, уже успели посетить обучающие мероприятия. Они отмечают, что каждый предприниматель должен развиваться вне зависимости от того, на протяжении скольки лет он осуществляет свою деятельность.