Мастер, программы, семинары: что приготовил для предпринимателей центр «Мой бизнес»

Posted 25 октября 2019, 04:03
Published 25 октября 2019, 04:03
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Во вторник, 22 октября, в Пушкинском театре началась программа «Продвижение в Интернете и социальных сетях», где предпринимателям федеральные эксперты расскажут о том, как продвигать свой бизнес в сети Интернет и какими способами бизнесмены могут это сделать. По словам представителей центра «Мой бизнес», работа в сети Интернет — одно из основных направлений для представителей бизнес-сообщества. Более того, сами предприниматели просят оказать им помощь в этом вопросе.
«Мы постоянно получаем обратную связь от предпринимателей. И после этого мы понимаем, какие программы востребованы и в каких областях предпринимателям нужно подкрепить свои знания. Исходя из этого, в частности, и формируется программа образовательных семинаров и мастер-классов. Отмечу, программа „Продвижение в Интернете“, которая сейчас проходит во Владивостоке — уникальный интенсив для региона. Ведь продвижение своего продукта в сети Интернет — одно из важных направлений деятельности предпринимателя, направленное на улучшение своей предпринимательской деятельности», — рассказала представитель центра «Мой бизнес» Анна Петросьянц.
До конца 2019 года ряд мастер-классов и семинаров пройдут при поддержке центра «Мой бизнес». Стоит упомянуть о том, что бизнесмены могут поучаствовать в них бесплатно, однако необходима регистрация на некоторые мероприятия. С полным списком событий предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте центра «Мой бизнес». Некоторые бизнесмены, за всё время существования центра, уже успели посетить обучающие мероприятия. Они отмечают, что каждый предприниматель должен развиваться вне зависимости от того, на протяжении скольки лет он осуществляет свою деятельность.
«Это очень огромная помощь представителям бизнеса. И не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто только планирует „окунуться с головой“ в эту сферу. Радует и то, что мастер-классы и семинары можно посетить на безвоздмездной основе», — рассказала представитель одной из групп компаний в сфере недвижимости Ксения Снегирь.
Предприниматели могут получить комплексную поддержку на территории центра «Мой бизнес». Так, они могут обратиться за консультацией, либо принять участие в образовательных мероприятиях. Все услуги будут оказаны им на безвозмездной основе. В Приморье оказывают огромную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства в рамках реализации до 2024 года национального проекта «МПС и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».