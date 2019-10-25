Пенсии россиян и их образование не в приоритете: стало ясно, кто не получит денег

В любом случае деньги на пенсии россиян будут урезаны в 2020 году, так как расходы увеличатся всего на 0,6 процентов, а это всего 20 миллиардов рублей. По прогнозу в 2021 году роста также не последует, а даже наоборот, расходы сократятся на 12 миллиардов, по сравнению с 2019 годом. А в 2022 году придется затянуть пояса потуже, так как расходы уменьшатся на 38 миллиардов рублей.