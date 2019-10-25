Пенсии россиян и их образование не в приоритете: стало ясно, кто не получит денег

Posted 25 октября 2019, 08:40
Published 25 октября 2019, 08:40
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Однако, не все так просто — если у кого-то денег прибавится, то у кого-то их станет меньше, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новые Известия».
В любом случае деньги на пенсии россиян будут урезаны в 2020 году, так как расходы увеличатся всего на 0,6 процентов, а это всего 20 миллиардов рублей. По прогнозу в 2021 году роста также не последует, а даже наоборот, расходы сократятся на 12 миллиардов, по сравнению с 2019 годом. А в 2022 году придется затянуть пояса потуже, так как расходы уменьшатся на 38 миллиардов рублей.
На направлении жилищно-коммунального хозяйства страны также будут экономить в 2020 году. На эту сферу будет выделено всего 248 миллиардов рублей, а это на 14,5 процентом меньше, чем в текущем году.
С такой суммой остается только верить, что в регионах не случится коммунальных аварий в самый разгар отопительного сезона, как это произошло в прошлом январе в Самаре. А ведь вероятность этого очень велика из-за того, что коммунальные сети по России имеют высокий процент износа — около 70 процентов.
Видимо из-за сокращения финансирования сферы ЖКХ отложится переезд нескольких тысяч российских семей, которые проживают в аварийном жилье и ждут новых не ветхих квартир.
Сильно порежутся расходы на образование и спорт. Детские сады, школы и высшие учебные заведения в 2020 году не дополучат около 15 процентов денег — их расходы на следующий год должны быть уложены в 886 миллиардов рублей, когда в текущем году выделенных денег на сферу образования около 899 миллиардов.
В ближайшие два года сократится финансирование спорта на 30,3 процента и в конечном итоге составит 60 миллиардов рублей. Регионы также получат урезанные субсидии: так, в 2020 году из будет всего 1008 миллиардов, вместо 1038 миллиардов рублей. А в 2021 году их будет всего 995 миллиардов рублей.
Однако есть и те направления, субсидирование которых в 2020 будет увеличено. Крупно повезло сфере средств массовой информации, потому что государственные расходы будут увеличены на 3,4 процента, а это около 91 миллиардов рублей.
Финансирование Вооруженных Сил России также бкдет увеличено, в 2020 году — расходы на оборону повысят с 1,005 триллионов рублей до 1,112 триллионов.
Кое-что перепадет и медицинской сфере, но только в следующем году — расходы планируют увеличить с 739 миллиардов рублей на 990 миллиардов. А затем снова туже затянут пояса и сократят до 949 миллиардов рублей.
Статья расходов «Национальная безопасность», которая включает в себя финансирование Росгвардии, Министерства внутренних дел, прокуратуры и других «силовых» направлений будет увеличиваться на протяжении нескольких лет подряд. Сейчас расходы составляют более 1,3 триллиона рублей. В следующем — 1,455 триллиона. А к 2022 года незасекреченная сумма, выделенная на эту сферу, достигнет более 1,5 триллиона рублей и составит 12,2 процента за три года.
Как заявляют эксперты, бюджет страны никак не может называться социально ориентированным. И если сумма расходов повышалась бы постепенно, по 2-3 процента в год, а не так как сейчас — по 6-8 процентов, то денег хватало бы и на спорт, и на пенсии, и на образование.