Синоптики Приморья: поднимется ветер, будет сильный дождь

Posted 25 октября 2019, 06:46
Published 25 октября 2019, 06:46
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
По данным «Примпогоды», сегодня, 25 октября, над регионом стали перемещаться атмосферные фронты китайского циклона. Местами ещё утром начались дожди, которые к концу дня стали распространяться на большую часть края. Ко всему прочему началось понижение температурного фона.
Грядущей ночью Приморье накроет два барических образования. Над западными территориями будет господствовать фронт, а на востоке смещаться циклон. Как итог — сильные осадки фактически повсеместно.
Интенсивные осадки на севере сохранятся и днём 26 октября, а на юге начнут прекращаться.
«За фронтами в крае усилится ветер, и северо-западными потоками будет вторгаться холодный воздух, максимальны температуры соответственно понизятся, +5…+14 градусов», — добавили специалисты.
В столице региона дождь (время от времени сильный) будет идти сегодня вечером и предстоящей ночью. Поднимется сильный ветер. Температурный фон составит от +4 до +6 градусов ночью, около 8-11 градусов тепла днём. К завтрашнему утру, обещают синоптики, осадки закончатся, но сохранятся ветер и холод.