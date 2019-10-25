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Posted 25 октября 2019, 06:46

Published 25 октября 2019, 06:46

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Синоптики Приморья: поднимется ветер, будет сильный дождь

25 октября 2019, 06:46
Сюжет
Погода
Синоптики обещают приморцам плохую погоду. Похолодание, дожди и сильный ветер — вот, что ждёт регион в ближайшие сутки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примпогоды», сегодня, 25 октября, над регионом стали перемещаться атмосферные фронты китайского циклона. Местами ещё утром начались дожди, которые к концу дня стали распространяться на большую часть края. Ко всему прочему началось понижение температурного фона.

Грядущей ночью Приморье накроет два барических образования. Над западными территориями будет господствовать фронт, а на востоке смещаться циклон. Как итог — сильные осадки фактически повсеместно.

Интенсивные осадки на севере сохранятся и днём 26 октября, а на юге начнут прекращаться.

«За фронтами в крае усилится ветер, и северо-западными потоками будет вторгаться холодный воздух, максимальны температуры соответственно понизятся, +5…+14 градусов», — добавили специалисты.

В столице региона дождь (время от времени сильный) будет идти сегодня вечером и предстоящей ночью. Поднимется сильный ветер. Температурный фон составит от +4 до +6 градусов ночью, около 8-11 градусов тепла днём. К завтрашнему утру, обещают синоптики, осадки закончатся, но сохранятся ветер и холод.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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