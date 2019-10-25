Синоптики Приморья: поднимется ветер, будет сильный дождь

В столице региона дождь (время от времени сильный) будет идти сегодня вечером и предстоящей ночью. Поднимется сильный ветер. Температурный фон составит от +4 до +6 градусов ночью, около 8-11 градусов тепла днём. К завтрашнему утру, обещают синоптики, осадки закончатся, но сохранятся ветер и холод.