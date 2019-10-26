Владивосток оставили без билетов в Москву

Posted 26 октября 2019, 05:17
Published 26 октября 2019, 05:17
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По данным «Новых известий», накануне в Госдуме поручили комитету по транспорту и строительству запросить у министерства транспорта РФ информацию о том, какими способами решается проблема отсутствия авибилетов компании «Аэрофлот» из дальневосточных городов в Москву на даты с первого января следующего года.
В обращении, которое направили в министерство представители Общероссийского объединения пассажиров, говорится о том, что необходимо принять все меры и не допустить того, чтобы дальневосточники остались без сообщения с Москвой.
В Объединение постоянно поступают обращения от жителей, которые сообщают о том, что авиабилеты в Москву от компании «Аэрофлот» на даты с первого января следующего года отсутствуют в таких городах, как Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан в Москву.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце августа текущего года появилась информация о том, что в компании «Аэрофлот» хотят отказаться от «плоских тарифов». Они якобы несут убытки для авиаперевозчиков. А политикой повышения цен на авиаперевозки был недоволен сам президент РФ Владимир Путин.