Владивосток оставили без билетов в Москву

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце августа текущего года появилась информация о том, что в компании «Аэрофлот» хотят отказаться от «плоских тарифов». Они якобы несут убытки для авиаперевозчиков. А политикой повышения цен на авиаперевозки был недоволен сам президент РФ Владимир Путин.