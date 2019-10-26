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Posted 26 октября 2019, 05:17

Published 26 октября 2019, 05:17

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

самолёт

Владивосток оставили без билетов в Москву

26 октября 2019, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi . самолёт
Жителей Дальнего Востока оставили без авиабилетов в Москву на даты с первого января следующего года. В связи с этим Общероссийское объединение пассажиров направило обращение министру транспорта России с просьбой решить проблему. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Новых известий», накануне в Госдуме поручили комитету по транспорту и строительству запросить у министерства транспорта РФ информацию о том, какими способами решается проблема отсутствия авибилетов компании «Аэрофлот» из дальневосточных городов в Москву на даты с первого января следующего года.

В обращении, которое направили в министерство представители Общероссийского объединения пассажиров, говорится о том, что необходимо принять все меры и не допустить того, чтобы дальневосточники остались без сообщения с Москвой.

В Объединение постоянно поступают обращения от жителей, которые сообщают о том, что авиабилеты в Москву от компании «Аэрофлот» на даты с первого января следующего года отсутствуют в таких городах, как Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан в Москву.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце августа текущего года появилась информация о том, что в компании «Аэрофлот» хотят отказаться от «плоских тарифов». Они якобы несут убытки для авиаперевозчиков. А политикой повышения цен на авиаперевозки был недоволен сам президент РФ Владимир Путин.

#Новости#Общество#Владивосток#Авиабилеты
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