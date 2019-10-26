Вроде дождь несильный был: один из домов Владивостока не выдержал проверку погодой

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из домов Владивостока почти начался потоп после дождя. Жители дома опубликовали видеоматериал с места событий в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus. Они сняли на камеру мобильного телефона то, что произошло на девятом этаже многоквартирного дома по адресу: Некрасовская, 52. По стенам «течёт» вода. По их словам, поток воды начал «спускаться» и на другие этажи.