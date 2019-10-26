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Posted 26 октября 2019, 07:54

Published 26 октября 2019, 07:54

Modified 1 сентября 2022, 04:02

Updated 1 сентября 2022, 04:02

кот

Вроде дождь несильный был: один из домов Владивостока не выдержал проверку погодой

26 октября 2019, 07:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi
кот
Сюжет
Потоп
Вечером в пятницу, 25 октября, и в ночь на субботу, 26 октября, в столице Дальнего Востока шёл сильный дождь. И, если, к счастью, никаких крупных происшествий не произошло за этот период, то всё же пострадавшие из-за непогоды в городе есть. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из домов Владивостока почти начался потоп после дождя. Жители дома опубликовали видеоматериал с места событий в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus. Они сняли на камеру мобильного телефона то, что произошло на девятом этаже многоквартирного дома по адресу: Некрасовская, 52. По стенам «течёт» вода. По их словам, поток воды начал «спускаться» и на другие этажи.

Другие подписчики, просмотрев кадры с места событий, пояснили, что с данным вопросом стоит обращаться в управляющую компанию Либо решать вопросы через другие компетентные ведомства.

«Зачем вы пишите это здесь. Ну никому не интересно. А вы просто так сидите. Решайте свои проблемы, обращайтесь куда-нибудь. Не сидите просто так», — высказал своё мнение один из пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что если в столице Дальнего Востока прошёл сильный дождь, то в некоторых районах края и вовсе началась зима.

#Новости#Общество#Владивосток#Потоп
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