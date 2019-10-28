Интенсивный дождь и сильный ветер обрушатся на Владивосток

Posted 28 октября 2019, 01:10
Published 28 октября 2019, 01:10
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Так, по данным «Примпогоды», последний понедельник октября в Приморье будет облачным, возможен дождь. При умеренном южном ветре температурный фон составит +12… +17 градусов.
В столице региона осадки вечером 28 октября пройдут с вероятностью 60 процентов. После обеда ветер усилится. Столбики термометров не поднимутся выше 12-14 градусов тепла.
И если сегодня вечером осадки заденут лишь часть районов Приморья, то предстоящей ночью из-за смещения атмосферных фронтов дожди пройдут над большей частью края. Завтра, 29 октября, днём осадки прекратятся. Похолодает.
В ночь с понедельника на вторник, 29 октября, в столице Дальнего Востока ожидается интенсивный дождь. Специалисты по погоде также добавили, что осадки будет сопровождать набравший силу ветер.
А вот 30 октября край может оказаться под влиянием гребня антициклона, благодаря которому в регионе будет спокойно и ясно. Температурный фон повысится на 2-3 градуса.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о погоде в последние дни октября.