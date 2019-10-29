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Posted 29 октября 2019, 17:34

Published 29 октября 2019, 17:34

Modified 1 сентября 2022, 04:03

Updated 1 сентября 2022, 04:03

Пьяная жительница Тюмени выпала с балкона шестого этажа и попала в реанимацию

29 октября 2019, 17:34
Сюжет
Происшествие
С балкона шестого этажа одного из многоэтажных домов Тюмени выпала 25-летняя девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, девушку отвезли в реанимацию. Об этом 29 октября сообщило издание Megatyumen.ru.

#Новости#Происшествие
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