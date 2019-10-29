Раскрепощённые приморцы поплатились за небесный петтинг

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этой резонансной истории, которая произошла на борту самолёта, летевшего из столицы России в столицу Дальнего Востока. Два пассажира — 43-летняя дама и 41-летний мужчина — устроили настоящее сексуальное шоу. Они ублажали друг друга прямо на своих местах, не обращая внимание ни на других пассажиров, ни на членов экипажа. Их просили успокоиться до последнего, но унять никак не могли. Не исключено, что дозу раскрепощённости они получили благодаря изрядному количеству алкогольных напитков — приморцы были пьяны.