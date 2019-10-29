Раскрепощённые приморцы поплатились за небесный петтинг

Posted 28 октября 2019, 22:57
Published 28 октября 2019, 22:57
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
В понедельник, 28 октября, решение принял мировой судья в городе Артём. Нарушителей общественного порядка решили оштрафовать. За петтинг (форма сексуальной активности, предполагающая получение партнёрами удовлетворения путём возбуждения эрогенных зон — прим. ред.) в небе им придётся поплатиться рублём, то есть заплатить штраф по тысяче рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этой резонансной истории, которая произошла на борту самолёта, летевшего из столицы России в столицу Дальнего Востока. Два пассажира — 43-летняя дама и 41-летний мужчина — устроили настоящее сексуальное шоу. Они ублажали друг друга прямо на своих местах, не обращая внимание ни на других пассажиров, ни на членов экипажа. Их просили успокоиться до последнего, но унять никак не могли. Не исключено, что дозу раскрепощённости они получили благодаря изрядному количеству алкогольных напитков — приморцы были пьяны.