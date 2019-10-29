В Приморье ребёнок по неосторожности остался запертым в квартире

Прибывшие на место вызова сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда решили забраться в квартиру с помощью автолестницы. Один из спасателей поднялся до второго этажа и с помощью инструментов открыл окно и попал в квартиру. После чего мужчина убедился что с ребёнком всё в порядке, открыл входную дверь в жилище.