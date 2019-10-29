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Posted 29 октября 2019, 10:09

Published 29 октября 2019, 10:09

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Ребенок в квартире

В Приморье ребёнок по неосторожности остался запертым в квартире

29 октября 2019, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Ребенок в квартире
Жительница приморского города Находка случайно захлопнула дверь квартиры, внутри которой находился полуторагодовалый малыш. Чтобы вызволить ребёнка, матери пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказала дежурному диспетчеру молодая мама, выходя из квартиры, она случайно захлопнула за собой дверь. Тем временем внутри квартиры остался её полуторагодовалый ребёнок. Беспокоясь за самочувствие малыша, женщина вызвала спасателей.

Прибывшие на место вызова сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда решили забраться в квартиру с помощью автолестницы. Один из спасателей поднялся до второго этажа и с помощью инструментов открыл окно и попал в квартиру. После чего мужчина убедился что с ребёнком всё в порядке, открыл входную дверь в жилище.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в середине октября спасатели из Находки помогли юной горожанке. Школьница не смогла самостоятельно вытащить ногу из канализационной решетки.

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#Новости#Общество#Находка#ДВРПСО МЧС
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