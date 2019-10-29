В Приморье ребёнок по неосторожности остался запертым в квартире

Posted 29 октября 2019, 10:09
Published 29 октября 2019, 10:09
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказала дежурному диспетчеру молодая мама, выходя из квартиры, она случайно захлопнула за собой дверь. Тем временем внутри квартиры остался её полуторагодовалый ребёнок. Беспокоясь за самочувствие малыша, женщина вызвала спасателей.
Прибывшие на место вызова сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда решили забраться в квартиру с помощью автолестницы. Один из спасателей поднялся до второго этажа и с помощью инструментов открыл окно и попал в квартиру. После чего мужчина убедился что с ребёнком всё в порядке, открыл входную дверь в жилище.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в середине октября спасатели из Находки помогли юной горожанке. Школьница не смогла самостоятельно вытащить ногу из канализационной решетки.