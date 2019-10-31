Глеб Франк не вернётся во Владивосток?

Posted 31 октября 2019, 08:26
Published 31 октября 2019, 08:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Советник директора Дальневосточного дивизиона по корпоративным коммуникациям Дальневосточного филиала ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Олеся Мицай не смогла прокомментировать вопрос о том, вернется ли Глеб Франк во Владивосток. Отметим, что о возможности его переезда заговорили в связи с переносом головного офиса компании во Владивосток. Сам Глеб Франк отмечает, что он уроженец Владивостока. В биографии Франка говорится о том, что его отец Сергей Оттович Франк - российский политический деятель, бывший министр транспорта Российской Федерации.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что журналисты обнаружили особняк, в котором будет располагаться компания – пятиэтажное строение с мансардой и красивыми балконами. Помимо РРПК в здании находятся ещё как минимум 26 юридических лиц, принадлежащих бизнесмену Глебу Франку, который приходится зятем миллиардеру Геннадию Тимченко.
Ранее стало известно, что Росрыболовство опубликовало итоги крабовых аукционов. Среди победителей оказались компании Глеба Франка, которого называют главным инициатором передела крабового рынка. Напомним, что идея частичного возврата к аукционному принципу распределения долей квот на добычу краба впервые была озвучена около двух лет назад, и не смотря на сопротивление значительной части отраслевого сообщества, эта идея нашла воплощение в виде решения правительства в текущем году. По данным ведомства, около трети всех аукционов выиграли лица, связанные с «Русской рыбопромышленной компанией» и Глебом Франком. Известно, что квоты обойдутся Франку в 38 миллиардов рублей.