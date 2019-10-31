Глеб Франк не вернётся во Владивосток?

Ранее стало известно, что Росрыболовство опубликовало итоги крабовых аукционов. Среди победителей оказались компании Глеба Франка, которого называют главным инициатором передела крабового рынка. Напомним, что идея частичного возврата к аукционному принципу распределения долей квот на добычу краба впервые была озвучена около двух лет назад, и не смотря на сопротивление значительной части отраслевого сообщества, эта идея нашла воплощение в виде решения правительства в текущем году. По данным ведомства, около трети всех аукционов выиграли лица, связанные с «Русской рыбопромышленной компанией» и Глебом Франком. Известно, что квоты обойдутся Франку в 38 миллиардов рублей.