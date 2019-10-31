«Ландромат» Пинского: Стивен Содерберг снял кино про оффшоры приморских депутатов

Согласно открытой базе данных слитых панамских документов, оффшорные юрлица были зарегистрированы на двоих связанных между собой людей — руководителя Союза профсоюзов Приморского края, депутата городской Думы Владивостока Владимира Исакова и его старшего товарища, бывшего руководителя той же организации, а ныне депутата государственной Думы Виктора Пинского. Оба оффшора — Исаковский VVI Investment Ltd., и Victoria VVP Ltd Пинского были открыты в 2006 году и зарегистрированы через одну и ту же компанию Roche & Duffay. Исаков от своего оффшора открестился, заявив журналистам, что не понимает, о чём идёт речь, а вот Пинский признал существование иностранного юрлица. Депутат пояснил, что фирма создавалась много лет назад для работы на рынке ценных бумаг, не работала и была продана в 2011 году, когда он стал депутатом Госдумы.