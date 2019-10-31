«Ландромат» Пинского: Стивен Содерберг снял кино про оффшоры приморских депутатов

Posted 31 октября 2019, 09:26
Published 31 октября 2019, 09:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Оффшорный Владивосток
В ближайшее время на площадке Netflix выходит фильм «Ландромат» («Прачечная»), который рассказывает историю «Панамских оффшоров». Еще до того, как фильм был анонсирован, он столкнулся с критикой и судебными исками, а сильнее всего его ждут российские кинолюбители, которые хотят посмотреть — попали ли в фильм российские политики и бизнесмены. Дождаться фильма стоит и жителям Приморского края, ведь среди вскрытых «Панамских архивов» оказались фамилии известных приморских политиков.
Согласно открытой базе данных слитых панамских документов, оффшорные юрлица были зарегистрированы на двоих связанных между собой людей — руководителя Союза профсоюзов Приморского края, депутата городской Думы Владивостока Владимира Исакова и его старшего товарища, бывшего руководителя той же организации, а ныне депутата государственной Думы Виктора Пинского. Оба оффшора — Исаковский VVI Investment Ltd., и Victoria VVP Ltd Пинского были открыты в 2006 году и зарегистрированы через одну и ту же компанию Roche & Duffay. Исаков от своего оффшора открестился, заявив журналистам, что не понимает, о чём идёт речь, а вот Пинский признал существование иностранного юрлица. Депутат пояснил, что фирма создавалась много лет назад для работы на рынке ценных бумаг, не работала и была продана в 2011 году, когда он стал депутатом Госдумы.
Mr. Vladimir Isakov, именно так он записан в документах «Панамского архива», может и дальше заявлять, что он знать не знает ни о каких оффшорных компаниях, но агентству удалось обнаружить некоторые любопытные совпадения. В момент открытия оффшорных компаний Владимир Исаков, Виктор Пинский и их коллега Николай Иванов были совладельцами одной компании — ООО «Евро-азиатское инвестиционное агентство». Все три офшора, считая два вышеупомянутые и компанию First Concept Investment Group Ltd. Николая Иванова, были открыты в один и тот же день — 6 июля 2006 года.
Сегодня два из трёх приморских носителей оффшоров — Владимир Исаков и Николай Иванов являются совладельцами оптовой алкогольной компании– ООО «Марти», показавшей за 2018 год 1 217 036 000 рублей доходов, а гендиректором ООО «Евро-азиатское инвестиционное агентство» является Светлана Исакова.
Виргинский островок на Луговой
Любопытно, что оффшорная компания депутата Пинского представлена не только на Британских Виргинских островах, но и во Владивостоке. Согласно документам слитого архива, представительство оффшора Пинского оказалось размещено неподалёку от площади Луговая. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» посетил «оффшорный островок» и пообщался с местными жителями. Компании других участников «Панамского досье» также имеют владивостокские адреса регистрации.
Представительством оффшорной компании с названием Victoria VVP Ltd оказалась самая обыкновенная квартира в трёхэтажном доме на самой окраине площади Луговой. Местные жители с удивлением узнали, что одна из квартир вдруг стала адресом регистрации иностранной компании. Пообщаться с самими жителями филиала Victoria VVP Ltd не удалось, их не оказалось дома, зато на вопрос корреспондента смогли ответить соседи.
Молодой человек, проживающий в том же подъезде, отметил, что живущая в «панамской компании» семья вряд ли сможет написать слово оффшор без ошибок и точно ничего не знает о «Панамском архиве». Жители «панамского острова» жалуются на те же проблемы, что и обычные жители Владивостока. Очевидно, власти Британских Виргинских островов не стремятся поддерживать свои иностранные представительства деньгами.
Экспертное мнение
Эксперты отмечают, что оффшорные компании необходимы для того чтобы уменьшить налогообложение, оптимизировать тариф при ведении международного бизнеса и получить «неуязвимость» от российских государственных органов. Кроме того, оффшор делает своего владельца и его денежные манипуляции абсолютно анонимным, поэтому его часто используют для движения теневого денежного потока. Стоит отметить, что даже журналисты, вскрывшие «панамское досье» сообщают, что использование оффшорной компании вовсе не означает недобросовестность ведения бизнеса. Однако попытка Исакова откреститься от иностранного юрлица выглядит по меньшей мере странной, учитывая тот факт, что его коллега Пинский наличие оффшора отрицать не стал.
Чем прославились приморские оффшороносцы?
Впервые за долгие годы фамилия Пинского прозвучала в устах общественности в апреле этого года, когда журналистам удалось обнаружить его многомиллионные активы в Приморье. После этого под вопросом оказалась и деятельность его «детища» — Федерации профсоюзов Приморского края. Как оказалось, за годы работы Пинский и его приемник Исаков провели ряд небывалых реформ, превратив союз рабочих в компанию рантье. Они уничтожили профсоюзную библиотеку, переоборудовали Дворец культуры в «бизнес-центр», превратили доступный рабочим профсоюзный физкультурный центр в элитный фитнес-клуб и «потеряли» несколько крупнейших приморских санаториев. Депутат Пинский помимо всего выше озвученного, пошёл против позиции своего же союза и как «Человек Профсоюзов в Госдуме» проголосовал за поднятие пенсионного возраста.