Объем транзакций по картам Альфа-Банка вырос за год на 15%

Из туристических направлений клиенты Альфа-Банка предпочитают Испанию и Италию, а отправляются в отпуск с июле и августе. В эти месяцы банк зафиксировал увеличение транзакций на 35-45% по сравнению со среднегодовым оборотом. Отдых в Турции приходится на период с мая по сентябрь. Также в летний период популярна и Греция – обороты транзакций здесь вырастают на 6%. Ко всему прочему, увеличился и объем продаж через сайт Alfa-Travel практически в три раза.