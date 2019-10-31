Объем транзакций по картам Альфа-Банка вырос за год на 15%

Posted 31 октября 2019, 13:17
Published 31 октября 2019, 13:17
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В текущем году пользователи Альфа-Банка чаще стали тратить средства на образование. Так, по сравнению с 2018 годов, расходы в этой области увеличились на 31%. Только за сентябрь клиенты банка потратили более миллиарда рублей на учебу. Также увеличились расходы на обустройство жилья – здесь оборот вырос на 40%.
Также Альфа-Банк отметил активность своих клиентов по отношению к зарубежным покупкам. При этом, в большинстве случаев, люди делают недорогие покупки и оплачивают их сразу картой. Такой тренд распространен и относительно покупок в России, сообщает kursdela.biz.
Клиенты банка совершали в 2019 году расчеты по картам в каждой стране. Большинство покупок они сделали в Италии, Великобритании и Испании. Также в число самых популярных стран среди клиентов Альфа-Банка вошли Франция, США, Турция, Ирландия, Греция, Германия. Последней в топ-10 оказалась Швейцария.
Из туристических направлений клиенты Альфа-Банка предпочитают Испанию и Италию, а отправляются в отпуск с июле и августе. В эти месяцы банк зафиксировал увеличение транзакций на 35-45% по сравнению со среднегодовым оборотом. Отдых в Турции приходится на период с мая по сентябрь. Также в летний период популярна и Греция – обороты транзакций здесь вырастают на 6%. Ко всему прочему, увеличился и объем продаж через сайт Alfa-Travel практически в три раза.
Руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко отметил значительный рост числа клиентов, которые предпочитают расплачиваться картой. При этом, добавил он, большая их часть пользуется картами с бесконтактной оплатой или делает это с помощью смартфона. Безналичные платежи действительно стали самыми удобными способами оплаты покупок. Оборот по картам и дальше будет расти, в первую очередь из-за развития инфраструктуры, а также развитием программ лояльности таких как кэшбэк и бонусные мили, а также улучшением финансовой грамотности населения, - заключил Бондаренко.