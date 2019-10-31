Судмедэксперт по делу о кировском «пьяном» мальчике признал свою ошибку

Posted 31 октября 2019, 14:02
Published 31 октября 2019, 14:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Этиловый спирт в крови погибшего был найден из-за того, что тело неправильно хранилось в морге. Когда судмедэксперты исследовали труп, кровь находилась за пределами холодильных камер. Об этом пишет газета «Известия».
Инцидент произошел 13 июля. Шестилетний мальчик выехал на велосипеде на дорогу, и в него врезался автомобиль, за рулем которого находился майор полиции. Следователи утверждают, что водитель не мог избежать столкновения. Тем не менее, свидетели аварии рассказывают, что майор ехал очень быстро, а после ДТП вышел из автомобиля и ударил ногой тело мальчика.
После аварии судмедэксперт Насонов обнаружил в крови ребенка 0,51 промилле спирта. Однако на допросе специалист заявил, что в момент аварии ребенок был трезвым.
Родственники погибшего ребенка написали заявление в Следственный комитет и потребовали возбудить в отношении Насонова уголовное дело по факту халатности. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом и дал поручение провести повторную экспертизу.