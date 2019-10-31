Судмедэксперт по делу о кировском «пьяном» мальчике признал свою ошибку

Инцидент произошел 13 июля. Шестилетний мальчик выехал на велосипеде на дорогу, и в него врезался автомобиль, за рулем которого находился майор полиции. Следователи утверждают, что водитель не мог избежать столкновения. Тем не менее, свидетели аварии рассказывают, что майор ехал очень быстро, а после ДТП вышел из автомобиля и ударил ногой тело мальчика.