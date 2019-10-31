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Posted 31 октября 2019, 14:02

Published 31 октября 2019, 14:02

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Судмедэксперт по делу о кировском «пьяном» мальчике признал свою ошибку

31 октября 2019, 14:02
Медик Сергей Насонов, обнаруживший в крови сбитого в Кировской области шестилетнего ребенка 0,51 промилле алкоголя, заявил, что совершил ошибку в ходе проведения экспертизы.

Этиловый спирт в крови погибшего был найден из-за того, что тело неправильно хранилось в морге. Когда судмедэксперты исследовали труп, кровь находилась за пределами холодильных камер. Об этом пишет газета «Известия».

Инцидент произошел 13 июля. Шестилетний мальчик выехал на велосипеде на дорогу, и в него врезался автомобиль, за рулем которого находился майор полиции. Следователи утверждают, что водитель не мог избежать столкновения. Тем не менее, свидетели аварии рассказывают, что майор ехал очень быстро, а после ДТП вышел из автомобиля и ударил ногой тело мальчика.

После аварии судмедэксперт Насонов обнаружил в крови ребенка 0,51 промилле спирта. Однако на допросе специалист заявил, что в момент аварии ребенок был трезвым.

Родственники погибшего ребенка написали заявление в Следственный комитет и потребовали возбудить в отношении Насонова уголовное дело по факту халатности. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом и дал поручение провести повторную экспертизу.

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