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Posted 1 ноября 2019, 01:29

Published 1 ноября 2019, 01:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

День народного единства

День народного единства отметят в различных районах Приморья

1 ноября 2019, 01:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi . День народного единства
Сюжет
Культура в Приморском крае
В понедельник, 4 ноября, в Приморье отметят День народного единства. Праздничные концерты, познавательные часы и интеллектуальные игры состоятся в различных районах края. А некоторые муниципалитеты начнут праздновать День народного единства раньше, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, большой праздничный концерт в честь Дня народного единства состоится на центральной площади Владивостока в понедельник, 4 ноября, с 13:00 до 18:00. Там будут организованы творческие зоны, где жители края смогут принять участие в различных мастер-классах по прикладному творчеству и стенд «Рисуя символы». Все мероприятия будут сопровождены праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов города. А «гвоздём» праздника станет известная певица Чили.

День народного единства отметят и жители других муниципалитетов края. Так, в понедельник, 4 ноября, в Муниципальном центре культуры в Находке состоится праздничные концерт «Во славу России». В этот же день, в 12:00, праздничные программы будут организованы в домах культуры отдалённых микрорайонов: Врангель и Ливадия.

В Арсеньевском городском округе в праздничный день на площади Дворца культуры «Прогресс» будет транслироваться радиогазета «Мы едины!», также посвящённая Дню народного единства. А в селе Ясное Артёмовского городского округа в этот день, в 17:00, состоится информационно-познавательная программа «Зову тебя Россиею, единственной зову».

Познавательные игры в честь праздника организованы и в других муниципалитетах региона. Так, в Артёмовском городском округе во вторник, 5 ноября, в 12:00 в Доме культуры «Любава» состоится познавательная программа «Когда мы едины — мы непобедимы». В Доме культуры «Спутник» в ЗАТО Фокино праздничный концерт в честь Дня народного единства состоится в субботу, 2 ноября.

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