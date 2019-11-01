День народного единства отметят в различных районах Приморья

Так, большой праздничный концерт в честь Дня народного единства состоится на центральной площади Владивостока в понедельник, 4 ноября, с 13:00 до 18:00. Там будут организованы творческие зоны, где жители края смогут принять участие в различных мастер-классах по прикладному творчеству и стенд «Рисуя символы». Все мероприятия будут сопровождены праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов города. А «гвоздём» праздника станет известная певица Чили.