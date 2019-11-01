Глава Владивостока проверил ход работ по благоустройству скверов

Posted 1 ноября 2019, 08:48
Published 1 ноября 2019, 08:48
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Реконструкция обоих объектов проводится по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Создания сквера на улице Черемуховой давно ждут местные жители — эта территория стала одним из победителей в рейтинговом голосовании, которое проводилось среди горожан. По проекту здесь должны появиться благоустроенные дорожки, площадка для отдыха, игровая зона для детей, сцена, лавочки и урны. Аукцион еще в сентябре выиграла компания «Карьер», при этом работы должны были завершиться в середине ноября. Однако строители существенно затянули все сроки работ, за что им были выставлены штрафные санкции.
Фактически работы на объекте только начались: строители спилили старые аварийные деревья и приступили к планировке территории. По соглашению с Дирекцией по строительству объектов Владивостокского городского округа, срок сдачи объекта перенесен до конца декабря.
Глава города потребовал жестко контролировать сроки и качество строительных работ. Очевидно, что высадить деревья, кустарники и цветы в этом году подрядчики уже не успеют, поэтому данная строка в смете работ оплачена не будет.
На втором объекте — в сквере Невельского — работы с самого начала идут более активно. Подрядная организация — ООО «Атланта» — завершает планировку территории. Сквер расположен в двух уровнях, в плане — мощение дорожек и площадок различными материалами — гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также обустроят зоны отдыха с лавочками, детскую площадку со скалодромом, будет смонтирована лестница, установлен постамент, на котором затем появится памятник детям войны.
Олег Гуменюк обсудил с техническим директором подрядной организации Сергеем Финаевым ход работ и проблемы стройки. Объект должен быть завершен до конца текущего года.
«Мы просто обязаны сдать объекты вовремя и с отличным качеством, поэтому призываю к ответственности всех — и строителей, и специалистов дирекции как заказчика. Администрация города при этом должна не только контролировать, но и помогать, — подчеркнул мэр. — Скверы строим по национальному проекту, средства используются как городские, так и краевые, федеральные. Не выполнить проект мы просто не имеем права. Тем более, люди ждут эти скверы, хотят, чтобы город становился лучше, современнее».
Напомним, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке были благоустроены Пушкинский сквер, территория около Дворца детского творчества, сквер Ощепкова и общественный туалет на Спортивной набережной.
В этом году в рамках программы завершается благоустройство сквера на Енисейской, ведутся работы на Черемуховой, 3 и в сквере Невельского.