Глава Владивостока проверил ход работ по благоустройству скверов

«Мы просто обязаны сдать объекты вовремя и с отличным качеством, поэтому призываю к ответственности всех — и строителей, и специалистов дирекции как заказчика. Администрация города при этом должна не только контролировать, но и помогать, — подчеркнул мэр. — Скверы строим по национальному проекту, средства используются как городские, так и краевые, федеральные. Не выполнить проект мы просто не имеем права. Тем более, люди ждут эти скверы, хотят, чтобы город становился лучше, современнее».