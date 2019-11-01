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Posted 1 ноября 2019, 07:53

Published 1 ноября 2019, 07:53

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье приют для медведей

В Приморье создали первый в России приют для медведей

1 ноября 2019, 07:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi. В Приморье приют для медведей
Сюжет
Медведи
Рядом с селом Кипарисово в Приморье был открыт первый в России приют для взрослых медведей. Дикие звери раньше содержались незаконно у жителей края теперь живут в построенных берлогах. В настоящий момент в приюте находятся семь особей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новые Известия».

Приморские активисты создали первый в России приют для взрослых медведей, которые ранее незаконно содержались у жителей края. Дикие звери теперь живут в построенных берлогах в огороженном парке у села Кипарисово Надеждинского района. Там за ними круглые сутки следят специалисты, а для желающих посмотреть за жизнью животных организованы все условия.

Как рассказали в организации, взрослым медведям, которые раньше жили у людей, сложно приспособиться к дикой природе. Поэтому и пришла идея организовать подобный приют. По словам активистки волонтёрской организации «Центр Тигр» Алёны Асновиной, люди брали на своё попечение медвежат ради забавы. После того, как малыши вырастают, содержать их становится сложнее.

Как правило, после изъятия диких животных у нерадивых хозяев специалисты Охотнадзора и других ведомства ищут для них пристанища. После нескольких месяцев незаконного заточения у медведей пропадали инстинкты выживания в естественной среде обитания. В настоящий момент в приюте, который был построен за счёт частных пожертвований, содержатся семь взрослых медведей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что, как правило, не все люди осознают опасность нахождения рядом с диким зверем. Не исключением являются и животные, находящиеся под пристальным контролем. В сентябре этого года в уссурийском зоопарке медведь напал на одну из сотрудниц. Женщине пришлось ампутировать ногу.

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#Новости#Общество#Медведи#Надеждинский район
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