В Приморье создали первый в России приют для медведей

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что, как правило, не все люди осознают опасность нахождения рядом с диким зверем. Не исключением являются и животные, находящиеся под пристальным контролем. В сентябре этого года в уссурийском зоопарке медведь напал на одну из сотрудниц. Женщине пришлось ампутировать ногу.