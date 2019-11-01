vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2019, 09:43

Published 1 ноября 2019, 09:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке загорелось судно

Во Владивостоке загорелось судно

1 ноября 2019, 09:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На пришвартованном в порту Владивостока судне произошёл пожар. ОБ этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пожар произошел на судне, пришвартованном в порту Владивостока в районе 45-го причала. Находившиеся на борту люди покинули пароход, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Спасатели сообщили, что сообщение о пожаре на судне поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 16:18. В сообщении говорилось о пожаре на судне пришвартованном у 45-го причала, на улице Березовая.

Через 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что пожар произошел в шкиперском помещении. Все находившиеся внутри 22 человека покинули судно до прибытия пожарных подразделений.

Название судна не уточняется. Пожар был локализован на площади 10 квадратных метров, в 17:21 ликвидировано открытое горение. С огнем боролись 28 человек, было задействовано семь единиц техники.

Материалы по теме
В МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во ВладивостокеПожар в многоэтажке произошёл во ВладивостокеКошка предупредила о пожаре и спасла двух человек
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика