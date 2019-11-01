Во Владивостоке загорелось судно

Posted 1 ноября 2019, 09:43
Published 1 ноября 2019, 09:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пожар произошел на судне, пришвартованном в порту Владивостока в районе 45-го причала. Находившиеся на борту люди покинули пароход, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Спасатели сообщили, что сообщение о пожаре на судне поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 16:18. В сообщении говорилось о пожаре на судне пришвартованном у 45-го причала, на улице Березовая.
Через 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что пожар произошел в шкиперском помещении. Все находившиеся внутри 22 человека покинули судно до прибытия пожарных подразделений.
Название судна не уточняется. Пожар был локализован на площади 10 квадратных метров, в 17:21 ликвидировано открытое горение. С огнем боролись 28 человек, было задействовано семь единиц техники.