Колыма в огне: сгорела шахта больших надежд Сергея Носова

Отметим, что Ольчинский рудник принадлежит дочерней компании Polymetal – Омолонской золотодобывающей компании. Сама дочерняя компания является одной из крупнейших в этой сфере в Магаданской области. Губернатор региона Сергей Носов в интервью одному из местных изданий в 2018 году заявлял о том, что связывает большие надежды с Омолонской золотодобывающей компанией. Он говорил о том, что правительство региона будет оказывать всестороннее содействии компании, которая пополняет налоговый бюджет Колымы.