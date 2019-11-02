Колыма в огне: сгорела шахта больших надежд Сергея Носова

Posted 2 ноября 2019, 00:41
Published 2 ноября 2019, 00:41
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По информации областного управления МЧС, пожар на руднике Ольча произошёл в ночь с 1 по 2 ноября. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ведомства, чтобы предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар. Как оказалось, возгорание произошло на погрузочно-доставочной машине на глубине 400 метров. В этот момент в шахте находились 15 человек, которые самостоятельно выбрались из шахты.
Отметим, что Ольчинский рудник принадлежит дочерней компании Polymetal – Омолонской золотодобывающей компании. Сама дочерняя компания является одной из крупнейших в этой сфере в Магаданской области. Губернатор региона Сергей Носов в интервью одному из местных изданий в 2018 году заявлял о том, что связывает большие надежды с Омолонской золотодобывающей компанией. Он говорил о том, что правительство региона будет оказывать всестороннее содействии компании, которая пополняет налоговый бюджет Колымы.
После пожара на Ольчинском руднике было принято решение временно приостановить работу шахты. В настоящий момент пожарные проводят собственную проверку относительно причин возникновения возгорания.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что правительство Сергея Носова ставило перед собой план – поставить рекорд по добычи золота в этом году. На местных рудниках должны били намыть более 42 тонн драгоценного металла. Однако после случившегося на Ольчинском руднике возникает вероятность не выполнить поставленную задачу.