vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября 2019, 00:41

Published 2 ноября 2019, 00:41

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Колыма в огне: сгорела шахта больших надежд Сергея Носова

2 ноября 2019, 00:41
На руднике Ольча в Магаданской области произошёл пожар на погрузочно-доставочной машине. В этот момент в шахте находились 15 человек. К счастью им удалось самостоятельно выбраться на поверхность, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации областного управления МЧС, пожар на руднике Ольча произошёл в ночь с 1 по 2 ноября. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ведомства, чтобы предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар. Как оказалось, возгорание произошло на погрузочно-доставочной машине на глубине 400 метров. В этот момент в шахте находились 15 человек, которые самостоятельно выбрались из шахты.

Отметим, что Ольчинский рудник принадлежит дочерней компании Polymetal – Омолонской золотодобывающей компании. Сама дочерняя компания является одной из крупнейших в этой сфере в Магаданской области. Губернатор региона Сергей Носов в интервью одному из местных изданий в 2018 году заявлял о том, что связывает большие надежды с Омолонской золотодобывающей компанией. Он говорил о том, что правительство региона будет оказывать всестороннее содействии компании, которая пополняет налоговый бюджет Колымы.

После пожара на Ольчинском руднике было принято решение временно приостановить работу шахты. В настоящий момент пожарные проводят собственную проверку относительно причин возникновения возгорания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что правительство Сергея Носова ставило перед собой план – поставить рекорд по добычи золота в этом году. На местных рудниках должны били намыть более 42 тонн драгоценного металла. Однако после случившегося на Ольчинском руднике возникает вероятность не выполнить поставленную задачу.

#Новости#Магаданская область#Колыма#Золотодобыча
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика