Что-то замышляют: владивостокцев предупредили о сборище эвакуаторщиков

Posted 4 ноября 2019, 06:58
Published 4 ноября 2019, 06:58
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Информация о сборище водителей машин для эвакуации появилась в группе dpskontrol125rus. Чтобы никто не попал на арест-площадку, пользователи решили предупредить об этом других водителей.
«Луговая. Будьте внимательны. Штук пять эвакуаторов стоит на автобусной остановке. Что-то замышляют», — обратились к водителям города пользователи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о довольно курьёзных случаях с участием эвакуаторщиков во Владивостоке. Так, например, в октябре едва не увезли на штрафстоянку Toyota Prado с иностранцем в салоне. Полицейским пришлось извиняться перед пассажиром.