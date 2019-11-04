Что-то замышляют: владивостокцев предупредили о сборище эвакуаторщиков

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о довольно курьёзных случаях с участием эвакуаторщиков во Владивостоке. Так, например, в октябре едва не увезли на штрафстоянку Toyota Prado с иностранцем в салоне. Полицейским пришлось извиняться перед пассажиром.