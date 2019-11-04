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Posted 4 ноября 2019, 06:58

Published 4 ноября 2019, 06:58

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Что-то замышляют: владивостокцев предупредили о сборище эвакуаторщиков

4 ноября 2019, 06:58
Автомобилисты Владивостока предупреждают друг друга о работе эвакуаторщиков в районе Луговой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о сборище водителей машин для эвакуации появилась в группе dpskontrol125rus. Чтобы никто не попал на арест-площадку, пользователи решили предупредить об этом других водителей.

«Луговая. Будьте внимательны. Штук пять эвакуаторов стоит на автобусной остановке. Что-то замышляют», — обратились к водителям города пользователи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о довольно курьёзных случаях с участием эвакуаторщиков во Владивостоке. Так, например, в октябре едва не увезли на штрафстоянку Toyota Prado с иностранцем в салоне. Полицейским пришлось извиняться перед пассажиром.

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