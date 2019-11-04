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Posted 4 ноября 2019, 05:15

Published 4 ноября 2019, 05:15

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

Горит коттедж: в МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во Владивостоке

Горит коттедж: в МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во Владивостоке

4 ноября 2019, 05:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Происшествие
В результате серьёзного пожара в пригороде Владивостока никто не пострадал. Ликвидация возгорания ещё продолжается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью корреспонденту издания рассказали подробности крупного пожара.

«В понедельник, 4 ноября, в 14:19 поступило сообщение о возгорании коттеджа на улице Глинки. В 14:29 пожарные расчёты прибыли к месту происшествия. Работает 30 человек с привлечением 8 единиц техники. По предварительным данным площадь возгорания — 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Приморью Михаил Исаметов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока с сегодня загорелся частный коттедж.

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#Новости#Происшествие
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