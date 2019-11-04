Горит коттедж: в МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во Владивостоке

Posted 4 ноября 2019, 05:15
Published 4 ноября 2019, 05:15
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
В пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью корреспонденту издания рассказали подробности крупного пожара.
«В понедельник, 4 ноября, в 14:19 поступило сообщение о возгорании коттеджа на улице Глинки. В 14:29 пожарные расчёты прибыли к месту происшествия. Работает 30 человек с привлечением 8 единиц техники. По предварительным данным площадь возгорания — 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Приморью Михаил Исаметов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока с сегодня загорелся частный коттедж.