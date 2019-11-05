Россиянам могут предоставить льготу на фитнес

Posted 5 ноября 2019, 15:35
Published 5 ноября 2019, 15:35
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
Законопроект был разработан в Министерстве финансов. В декабре документ внесут на рассмотрение в Госдуму. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать идею о предоставлении россиянам налогового вычета на фитнес-услуги. Об этом пишет газета «Известия».
Позже будут определены конкретные виды услуг и список организаций, подпадающих под действие законопроекта. Тем не менее, уже известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий или покупку спортивного оборудования.
В тексте законопроекта прописано, что для получения налогового вычета с расходов на фитнес необходимо будет подать налоговую декларацию в ФНС.
Суть инициативы в том, что россияне смогут компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы, вернув сумму НДФЛ. Максимальная сумма вычета - 15,6 тысяч рублей. Эта мера позволит мотивировать россиян заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.