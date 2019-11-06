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Posted 6 ноября 2019, 06:50

Published 6 ноября 2019, 06:50

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Гости Владивостока устроили гонки по встречке

6 ноября 2019, 06:50
Во Владивостоке местные жители задержали пьяную компанию из Уссурийска. Гости приморской столицы привлекли к себе внимание неадекватным поведением на дороге. Они двигались на иномарке по встречной полосе дорожного движения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Четверо жителей Уссурийска направлялись из Владивостока домой на автомобиле Toyota Corolla. Всё бы ничего, если бы не одно обстоятельство — ехали молодые люди по встречной полосе дороги, создавая угрозу остальным участникам движения. Своим поведением уссурийцы привлекли внимание жителей Владивостока, которые перекрыли путь иномарке на автодороге Седанка — Патрокл.

Горожане обнаружили, что все три пассажира и водитель Toyota Corolla находились в состоянии алкогольного опьянения. На место сразу же был вызван наряд ГИБДД, который оформил протокол об административном правонарушении. Кроме того, водитель автомобиля, от которого несло перегаром, отказался от прохождения теста на алкоголь.

Жители города, обратившие внимание на пьяную компанию, своими действиями, возможно, предотвратили крупное ДТП, в котором могли пострадать другие участники дорожного движения. За бдительность на дорогах города руководство ГИБДД Приморья выразило благодарность неравнодушным горожанам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в середине октября водитель пикапа не справился с управлением на улице Нейбута. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а вместе с ним в салоне находился 3-летний ребёнок. К счастью никто не пострадал.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Пьяный водитель
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