Гости Владивостока устроили гонки по встречке

Горожане обнаружили, что все три пассажира и водитель Toyota Corolla находились в состоянии алкогольного опьянения. На место сразу же был вызван наряд ГИБДД, который оформил протокол об административном правонарушении. Кроме того, водитель автомобиля, от которого несло перегаром, отказался от прохождения теста на алкоголь.