Почти 40 новых лавок и скамеек появятся во Владивостоке

Posted 6 ноября 2019, 05:15
Published 6 ноября 2019, 05:15
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что, в целом, за 2019 год представители мэрии Владивостока закупили 180 лавок и скамеек, а также 190 урн. Большая часть из них установлены в районе мыса Токаревской кошки, улицы Адмирала Фокина, 23, Хабаровская, 19 и 26Б, Вострецова, 6, в районе остановок общественного транспорта «Ялтинская», «Первая речка», «Краевая больница», «Универсам», «Заводская», «Диагностический центр». Кроме того лавочки и урны поставили специалисты в сквере на Океанском проспекте, 90, Тополиной аллее, в сквере имени Рихарда Зорге, в сквере Дениса Давыдова, на видовой площадке на Добровольского, а также в районе фуникулёра.
Новые лавки и скамейки, по словам заместителя начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Ольги Цой, получили положительный отклик от жителей краевого центра. Многие владивостокцы отметили, что они появились как раз в тех местах, где их очень не хватало отдыхающим или тем, кто ждёт общественный транспорт на остановке.
В ноябре текущего года в администрации Владивостока было принято решение закупить дополнительно 38 новых лавок и 22 урны, которые после того, как они поступят в город, обрадуют жителей в различных районах города.