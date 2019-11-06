vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2019, 05:15

Published 6 ноября 2019, 05:15

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

Почти 40 новых лавок и скамеек появятся во Владивостоке

6 ноября 2019, 05:15
Сюжет
Благоустройство
В администрации Владивостока приняли решение дополнительно закупить 38 новых лавок и скамеек, а также 22 урны. Ранее представители мэрии закупили 180 новых лавок, 190 урн, которые уже установили в различных районах города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что, в целом, за 2019 год представители мэрии Владивостока закупили 180 лавок и скамеек, а также 190 урн. Большая часть из них установлены в районе мыса Токаревской кошки, улицы Адмирала Фокина, 23, Хабаровская, 19 и 26Б, Вострецова, 6, в районе остановок общественного транспорта «Ялтинская», «Первая речка», «Краевая больница», «Универсам», «Заводская», «Диагностический центр». Кроме того лавочки и урны поставили специалисты в сквере на Океанском проспекте, 90, Тополиной аллее, в сквере имени Рихарда Зорге, в сквере Дениса Давыдова, на видовой площадке на Добровольского, а также в районе фуникулёра.

Новые лавки и скамейки, по словам заместителя начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Ольги Цой, получили положительный отклик от жителей краевого центра. Многие владивостокцы отметили, что они появились как раз в тех местах, где их очень не хватало отдыхающим или тем, кто ждёт общественный транспорт на остановке.

В ноябре текущего года в администрации Владивостока было принято решение закупить дополнительно 38 новых лавок и 22 урны, которые после того, как они поступят в город, обрадуют жителей в различных районах города.

#Новости#Общество#Владивосток#Благоустройство#Администрация Владивостока
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика