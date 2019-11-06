Почти 40 новых лавок и скамеек появятся во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что, в целом, за 2019 год представители мэрии Владивостока закупили 180 лавок и скамеек, а также 190 урн. Большая часть из них установлены в районе мыса Токаревской кошки, улицы Адмирала Фокина, 23, Хабаровская, 19 и 26Б, Вострецова, 6, в районе остановок общественного транспорта «Ялтинская», «Первая речка», «Краевая больница», «Универсам», «Заводская», «Диагностический центр». Кроме того лавочки и урны поставили специалисты в сквере на Океанском проспекте, 90, Тополиной аллее, в сквере имени Рихарда Зорге, в сквере Дениса Давыдова, на видовой площадке на Добровольского, а также в районе фуникулёра.