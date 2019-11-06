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Posted 6 ноября 2019, 07:06

Published 6 ноября 2019, 07:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

тигр

У тигров и леопардов в Приморье появилась новая охраняемая территория

6 ноября 2019, 07:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi . тигр
Сюжет
Касается каждого
В Приморье появился заказник регионального значения «Комиссаровский», который расположен на территории Ханкайского и Пограничного районов края. Там, естественно, будет запрещена охота и вырубка леса. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, площадь нового заказника «Комиссаровский» составляет 82,5 тысяч гектаров, а создан он в рамках реализации проекта «Сохранения биоразнообразия», который включён в национальный проект «Экология».

Специалисты амурского филиала WWF России отмечают, что они уже получили огромное количество сообщений о том, что в районе реки Комиссаровка местные жители замечали тигров и леопардов.

«Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников. Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно. А в соседнем Полтавском заказнике постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов», –рассказал руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов считает, что в дальнейшем им предстоит вместе с жителями муниципалитетов обозначить границы заказника предупредительными и информационными знаками в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013–2021 годы. Это позволит сделать так, чтобы территория начала функционировать эффективней.

#Новости#Общество#Владивосток#Тигры#АПК#Касается каждого
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