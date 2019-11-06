У тигров и леопардов в Приморье появилась новая охраняемая территория

«Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников. Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно. А в соседнем Полтавском заказнике постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов», –рассказал руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.