У тигров и леопардов в Приморье появилась новая охраняемая территория

Posted 6 ноября 2019, 07:06
Published 6 ноября 2019, 07:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, площадь нового заказника «Комиссаровский» составляет 82,5 тысяч гектаров, а создан он в рамках реализации проекта «Сохранения биоразнообразия», который включён в национальный проект «Экология».
Специалисты амурского филиала WWF России отмечают, что они уже получили огромное количество сообщений о том, что в районе реки Комиссаровка местные жители замечали тигров и леопардов.
«Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников. Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно. А в соседнем Полтавском заказнике постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов», –рассказал руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.
Директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов считает, что в дальнейшем им предстоит вместе с жителями муниципалитетов обозначить границы заказника предупредительными и информационными знаками в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013–2021 годы. Это позволит сделать так, чтобы территория начала функционировать эффективней.