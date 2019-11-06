В центре Владивостока грузовик сбил светофор и скрылся с места происшествия

Posted 6 ноября 2019, 03:37
Published 6 ноября 2019, 03:37
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Светофор на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Семёновская стал объектом внимания жителей Владивостока. Всё дело в том, что он хоть и работает, но сильно пострадал от внешних факторов. Теперь регулировщик движения отображает команды в перевёрнутом виде.
В мэрии города корреспонденту агентства сообщили о том, что светофор пострадал в результате ДТП. Предположительно, водитель грузовика влетел в металлический столб и скрылся с места происшествия. По данному обстоятельству проводится проверка ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов изучают камеры наружного наблюдения, чтобы найти предполагаемого виновника происшествия.
В пресс-службе городской администрации добавили, что на место уже выехали специалисты дорожных служб, чтобы починить светофор. После того, как будут оценены повреждения, а полиция найдёт злоумышленника, мэрия Владивостока потребует возмещения ущерба.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в октябре водитель большегруза повредил декоративные столбики и цепи ограждения в центре Владивостока. Тогда городские власти оценили ущерб в 85 тысяч рублей и пообещали взыскать эту сумму с нарушителя. Полиция города нашла водителя грузовика в соседнем городе Артём. Мужчина пояснил, что запутался в движении и не смог выехать с улицы.