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Posted 6 ноября 2019, 03:37

Published 6 ноября 2019, 03:37

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В центре Владивостока грузовик сбил светофор и скрылся с места происшествия

6 ноября 2019, 03:37
Сюжет
Дорога
В столице Приморья водитель грузового автомобиля сбил светофор на перекрестке Океанского проспекта и улицы Семеновская, а после этого скрылся с места происшествия. Дорожные службы города обещают починить светофор, а представители ГИБДД ищут предполагаемого виновника, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Светофор на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Семёновская стал объектом внимания жителей Владивостока. Всё дело в том, что он хоть и работает, но сильно пострадал от внешних факторов. Теперь регулировщик движения отображает команды в перевёрнутом виде.

В мэрии города корреспонденту агентства сообщили о том, что светофор пострадал в результате ДТП. Предположительно, водитель грузовика влетел в металлический столб и скрылся с места происшествия. По данному обстоятельству проводится проверка ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов изучают камеры наружного наблюдения, чтобы найти предполагаемого виновника происшествия.

В пресс-службе городской администрации добавили, что на место уже выехали специалисты дорожных служб, чтобы починить светофор. После того, как будут оценены повреждения, а полиция найдёт злоумышленника, мэрия Владивостока потребует возмещения ущерба.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в октябре водитель большегруза повредил декоративные столбики и цепи ограждения в центре Владивостока. Тогда городские власти оценили ущерб в 85 тысяч рублей и пообещали взыскать эту сумму с нарушителя. Полиция города нашла водителя грузовика в соседнем городе Артём. Мужчина пояснил, что запутался в движении и не смог выехать с улицы.

#Новости#Дорога#Владивосток#Светофор#Эксклюзив#ДТП
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