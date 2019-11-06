В центре Владивостока грузовик сбил светофор и скрылся с места происшествия

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в октябре водитель большегруза повредил декоративные столбики и цепи ограждения в центре Владивостока. Тогда городские власти оценили ущерб в 85 тысяч рублей и пообещали взыскать эту сумму с нарушителя. Полиция города нашла водителя грузовика в соседнем городе Артём. Мужчина пояснил, что запутался в движении и не смог выехать с улицы.