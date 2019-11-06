Владивосток признан самым комфортным городом Дальнего Востока

Posted 6 ноября 2019, 06:17
Published 6 ноября 2019, 06:17
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что оценку городам представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ дали по 36 индикаторам, которые характеризуют жильё, развитие улично-дорожной сети, степень загруженности дорог, уровень озеленения, деловую, общественную инфраструктуру. Каждый индикатор мог принести городу 10 балов, то есть территория, в общей сложности, могла получить 360 балов. Но для того, чтобы город признали комфортным, ему необходимо было набрать минимум 180 балов.
По итогам исследования столица Дальнего Востока набрала более 250 балов. Город признан самым комфортным для проживания среди других городов Дальневосточного федерального округа. По сравнению с другими городами РФ, приморская столица встала на одну строчку с Грозным, Саратовым и Сочи. Эти территории также получили высокую экспертную оценку.
Губернатор края Олег Кожемяко считает, что перед не только городскими, но и краевыми чиновниками стоит главная задача — не останавливаться на достигнутых результатах и сделать так, чтобы жить в краевом центре людям стало ещё комфортнее.
«Владивосток — столица Дальнего Востока, и необходимо приложить все усилия, чтобы город действительно стал комфортным, красивым, удобным для жителей и гостей. Нужно уходить от точечных решений, когда мы благоустраиваем какой-то один объект, а вокруг разруха. Важна синхронизация всех процессов — благоустройство дворовых и общественных пространств, ремонт и строительство дорог, модернизация коммунальной инфраструктуры. И такой подход должен быть во всех городах и районах Приморья», — обозначил глава региона.
Отметим, во Владивостоке продолжаются работы по программе губернатора Приморья «1000 дворов», на реализацию которой из краевого бюджета было выделено более миллиарда рублей. Кроме того в городе продолжают благоустраивать придомовые территории. Все работы организованы в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013–2021 годы.