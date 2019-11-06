Владивосток признан самым комфортным городом Дальнего Востока

«Владивосток — столица Дальнего Востока, и необходимо приложить все усилия, чтобы город действительно стал комфортным, красивым, удобным для жителей и гостей. Нужно уходить от точечных решений, когда мы благоустраиваем какой-то один объект, а вокруг разруха. Важна синхронизация всех процессов — благоустройство дворовых и общественных пространств, ремонт и строительство дорог, модернизация коммунальной инфраструктуры. И такой подход должен быть во всех городах и районах Приморья», — обозначил глава региона.