vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2019, 12:03

Published 6 ноября 2019, 12:03

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

сосульки

Зима, холода: первые заморозки уже на текущей неделе ударят по Владивостоку

6 ноября 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi . сосульки
Сюжет
Эксклюзив
Уже в ночь на четверг, 7 ноября, во Владивостоке ожидаются первые заморозки. Не исключено, что в городе пойдёт небольшой снег, но пока синоптики дают всего лишь 40% вероятности. После этого в краевом центре станет на несколько градусов холодней, чем в среду, 6 ноября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптики объяснили, что первые заморозки обоснованы тем, что на Японское море выйдет неглубокий циклон. Из-за этого в отдельных районах региона и во Владивостоке, в частности, пройдёт небольшой снег. Однако ближе к утру этого же дня осадки прекратятся, но столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

Во время заморозков температура воздуха в краевом центре составит до — 10 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья уже в начале ноября пообещали первый снег, который, возможно, увидят приморцы на следующей неделе. А пока погода может только огорчить некоторых жителей региона небольшим дождём, который пройдёт в последний выходной день на текущей неделе, 10 ноября.

Материалы по теме
Первые заморозки ударят по столице Дальнего Востока
#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив#Заморозки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика