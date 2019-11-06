Зима, холода: первые заморозки уже на текущей неделе ударят по Владивостоку

Posted 6 ноября 2019, 12:03
Published 6 ноября 2019, 12:03
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Синоптики объяснили, что первые заморозки обоснованы тем, что на Японское море выйдет неглубокий циклон. Из-за этого в отдельных районах региона и во Владивостоке, в частности, пройдёт небольшой снег. Однако ближе к утру этого же дня осадки прекратятся, но столбики термометров опустятся до отрицательных значений.
Во время заморозков температура воздуха в краевом центре составит до — 10 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья уже в начале ноября пообещали первый снег, который, возможно, увидят приморцы на следующей неделе. А пока погода может только огорчить некоторых жителей региона небольшим дождём, который пройдёт в последний выходной день на текущей неделе, 10 ноября.