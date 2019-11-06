Зима, холода: первые заморозки уже на текущей неделе ударят по Владивостоку

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Уже в ночь на четверг, 7 ноября, во Владивостоке ожидаются первые заморозки. Не исключено, что в городе пойдёт небольшой снег, но пока синоптики дают всего лишь 40% вероятности. После этого в краевом центре станет на несколько градусов холодней, чем в среду, 6 ноября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптики объяснили, что первые заморозки обоснованы тем, что на Японское море выйдет неглубокий циклон. Из-за этого в отдельных районах региона и во Владивостоке, в частности, пройдёт небольшой снег. Однако ближе к утру этого же дня осадки прекратятся, но столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Во время заморозков температура воздуха в краевом центре составит до — 10 градусов. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья уже в начале ноября пообещали первый снег, который, возможно, увидят приморцы на следующей неделе. А пока погода может только огорчить некоторых жителей региона небольшим дождём, который пройдёт в последний выходной день на текущей неделе, 10 ноября. Материалы по теме Первые заморозки ударят по столице Дальнего Востока