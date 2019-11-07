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Posted 7 ноября 2019, 08:06

Published 7 ноября 2019, 08:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

медсестра

Более трёх тысяч медбратьев и медсестёр отправились на учёбу

7 ноября 2019, 08:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi . медсестра
Сюжет
Касается каждого
В Приморье более трёх тысяч медсестёр и медбратьев смогли повысить свои профессиональные знания и умения. Обучение специалисты прошли во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске и Спасске-Дальнем. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В департаменте здравоохранения региона корреспонденту агентства рассказали о том, что ежегодно медицинские работники, имеющие среднее профессиональное образование, проходят курсы повышения квалификации. Программа эти курсов, которые состоялись в 2019 году, была подготовлена исходя из рекомендаций национального проекта «Здравоохранение», которые будет реализован в крае до 2024 года. Так, медсестры проходили повышение квалификации и обучение по направлениям: борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, оказание медпомощи детям, а также уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках другого национального проекта «Демография».

«Первые курсы стартуют в январе и продолжаются в течение всего года. Обучение проходит в рамках серии бюджетных сертификационных циклов, направленных на совершенствование профессиональных знаний и навыков специалистов. Срок обучения среднего медицинского персонала составляет от одного до трех месяцев», — рассказали представители департамента здравоохранения региона.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013–2021 годы, в прошлом году повысить квалификацию в регионе смогли почти 700 человек.

#Новости#Общество#Владивосток#АПК#Врач#Касается каждого
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