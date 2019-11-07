Более трёх тысяч медбратьев и медсестёр отправились на учёбу

Posted 7 ноября 2019, 08:06
Published 7 ноября 2019, 08:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В департаменте здравоохранения региона корреспонденту агентства рассказали о том, что ежегодно медицинские работники, имеющие среднее профессиональное образование, проходят курсы повышения квалификации. Программа эти курсов, которые состоялись в 2019 году, была подготовлена исходя из рекомендаций национального проекта «Здравоохранение», которые будет реализован в крае до 2024 года. Так, медсестры проходили повышение квалификации и обучение по направлениям: борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, оказание медпомощи детям, а также уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках другого национального проекта «Демография».
«Первые курсы стартуют в январе и продолжаются в течение всего года. Обучение проходит в рамках серии бюджетных сертификационных циклов, направленных на совершенствование профессиональных знаний и навыков специалистов. Срок обучения среднего медицинского персонала составляет от одного до трех месяцев», — рассказали представители департамента здравоохранения региона.
В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013–2021 годы, в прошлом году повысить квалификацию в регионе смогли почти 700 человек.