Более трёх тысяч медбратьев и медсестёр отправились на учёбу

В департаменте здравоохранения региона корреспонденту агентства рассказали о том, что ежегодно медицинские работники, имеющие среднее профессиональное образование, проходят курсы повышения квалификации. Программа эти курсов, которые состоялись в 2019 году, была подготовлена исходя из рекомендаций национального проекта «Здравоохранение», которые будет реализован в крае до 2024 года. Так, медсестры проходили повышение квалификации и обучение по направлениям: борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, оказание медпомощи детям, а также уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках другого национального проекта «Демография».