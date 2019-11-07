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Posted 7 ноября 2019, 11:09

Published 7 ноября 2019, 11:09

Modified 1 сентября 2022, 03:07

Updated 1 сентября 2022, 03:07

В Амстердаме неизвестные попытались захватить самолет

7 ноября 2019, 11:09
В Twitter появились сообщения от пользователей, который рассказывали о попытке неизвестных людей захватить самолет в аэропорте Схипхол в Амстердаме.

Как сообщает RNS, самолет принадлежал авиакомпании Air Europe и направлялся в Мадрид. Злоумышленников было трое; все они были вооружены ножами.

Королевская жандармерия Нидерландов также заявила о «подозрительном инциденте» в аэропорте.

По данным СМИ, внутри самолета в момент инцидента могли находится не менее 27 человек. Члены экипажа сообщили о попытке угона воздушного судна.

Позднее выяснилось, что никто не пострадал: люди успели выйти из самолета.

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