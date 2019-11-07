В Амстердаме неизвестные попытались захватить самолет

Posted 7 ноября 2019, 11:09
Published 7 ноября 2019, 11:09
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Как сообщает RNS, самолет принадлежал авиакомпании Air Europe и направлялся в Мадрид. Злоумышленников было трое; все они были вооружены ножами.
Королевская жандармерия Нидерландов также заявила о «подозрительном инциденте» в аэропорте.
По данным СМИ, внутри самолета в момент инцидента могли находится не менее 27 человек. Члены экипажа сообщили о попытке угона воздушного судна.
Позднее выяснилось, что никто не пострадал: люди успели выйти из самолета.