В Приморье перевернулась фура, водителя зажало в кабине

«Положение зажатого в покореженной кабине, травмированного водителя было достаточно сложным. Более часа ушло на то, чтобы деблокировать его, не причинив дополнительного вреда, — рассказали спасатели МЧС. — Работали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ), очень аккуратно».