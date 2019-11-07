В Приморье перевернулась фура, водителя зажало в кабине

Posted 7 ноября 2019, 00:59
Published 7 ноября 2019, 00:59
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Серьёзное дорожное происшествие случилось днём в среду, 6 ноября, недалеко от села Мономахово Дальнегорского городского округа. Водитель большегруза не удержал управление, машина перевернулась, мужчина оказался зажат в кабине.
Водителю помогли спасатели подразделения «Рудная Пристань» Находкинского отряда МЧС.
«Положение зажатого в покореженной кабине, травмированного водителя было достаточно сложным. Более часа ушло на то, чтобы деблокировать его, не причинив дополнительного вреда, — рассказали спасатели МЧС. — Работали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ), очень аккуратно».
Мужчину госпитализировали.
Спасатели обратились к другим участникам дорожного движения с просьбой не забывать об осторожности, особенно это важно сейчас, когда холодает и появляется гололёд.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне ГИБДД обратилась ко всем водителям региона с рекомендацией не тянуть с заменой резины на авто.