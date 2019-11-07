vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября 2019, 00:59

Published 7 ноября 2019, 00:59

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

В Приморье перевернулась фура, водителя зажало в кабине

7 ноября 2019, 00:59
Сюжет
ДТП
В Дальнегорском районе Приморья опрокинулся большегруз. Водителя фуры зажало в кабине транспортного средства. Помощь пострадавшему оказали спасатели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Серьёзное дорожное происшествие случилось днём в среду, 6 ноября, недалеко от села Мономахово Дальнегорского городского округа. Водитель большегруза не удержал управление, машина перевернулась, мужчина оказался зажат в кабине.

Водителю помогли спасатели подразделения «Рудная Пристань» Находкинского отряда МЧС.

«Положение зажатого в покореженной кабине, травмированного водителя было достаточно сложным. Более часа ушло на то, чтобы деблокировать его, не причинив дополнительного вреда, — рассказали спасатели МЧС. — Работали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ), очень аккуратно».

Мужчину госпитализировали.

Спасатели обратились к другим участникам дорожного движения с просьбой не забывать об осторожности, особенно это важно сейчас, когда холодает и появляется гололёд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне ГИБДД обратилась ко всем водителям региона с рекомендацией не тянуть с заменой резины на авто.

Материалы по теме
Уходил от столкновения: в Приморье фура вылетела с дорогиВ пригороде Владивостока фура проехала по мосту с водителем, потерявшим сознание Вот это поворот: полиция нашла водителя фуры, обескуражившего весь Владивосток
#Новости#Общество#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика