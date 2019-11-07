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Posted 7 ноября 2019, 06:50

Published 7 ноября 2019, 06:50

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Во Владивостоке «гражданин СССР» угрожал приставу топором

7 ноября 2019, 06:50
Во Владивостоке мужчина, считающий себя гражданином СССР, угрожал судебному приставу топором. Теперь «советский человек» — фигурант уголовного дела, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе регионального УФССП, работа судебного пристава в столице Дальнего Востока едва не закончилась плачевно. Сотрудник УФССП по Приморью навестил неплательщика. Мужчина не выплачивал кредит. Прибывшего по месту жительства нарушителя пристава встретили неприветливо.

Мало того, что должник наотрез отказался выплачивать деньги российскому банку, так как считает себя «гражданином СССР», он ещё и стал угрожать гостю.

Причём, неплательщик угрожал не только словесно, но и охотно демонстрировал топор.

Как итог — уголовное дело в отношении «гражданина СССР» по 318 статье УК РФ.

Похожая история уже была во Владивостоке. Так, ноябре 2017 года во Владивостоке арестовали двух братьев, которые считают себя гражданами СССР. Оба набрали кредитов, а расплачиваться не захотели, так как уверены, что законы РФ на них не действуют.

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