Боже, как дорого: гостинки и студии во Владивостоке невероятно растут в цене

Posted 8 ноября 2019, 06:24
Published 8 ноября 2019, 06:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Аналитики портала «Мир квартир» составили рейтинг малогабаритных квартир площадью до 32 квадратных метров. Места в позициях были расставлены от самых высоких до самых низких цен на недвижимость. Стоимость жилья была проанализирована в 69 городах страны.
Первые три места не вызывают удивления. Самые дорогие гостинки и студии находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. При этом стоимость жилья в Москве составляет более 6,5 миллиона рублей. За полгода цены на недвижимость поднялись на 1,2 процента. В северной столице малогабаритную квартиру можно приобрести за среднюю цену в 3,5 миллиона рублей, а рост составил за 2,9 процента. В столице зимней Олимпиады 2014 года гостинки и квартиры-студии обойдутся в районе 3 238 510 рублей. Рост цен на недвижимость за шесть месяцев составил 10,6 процента.
На четвёртом месте рейтинга стоимости жилья расположился Владивосток. Средняя цена на малогабаритную квартиру в столице Приморья составляет 3 203 600 рублей, что на 34 910 рублей ниже, чем в Сочи. При этом за последние полгода цены поднялись на 14,3 процента. По уровню роста цен Владивосток оказался впереди всех городов России.
Остальные города страны не смогли преодолеть рубеж в 3 миллиона рублей. В расположившемся на пятом месте Севастополе стоимость малогабаритной квартиры составляет 2,7 миллиона рублей. Самые дешёвые гостинки и студии можно приобрести в Кургане и Магнитогорске. В этих городах жилплощадь меньше 32 квадратным метров стоит меньше одного миллиона рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что цены на недвижимость во Владивостоке всегда были высокими. В апреле текущего года вышел рейтинг стоимости недвижимости на вторичном рынке. Средняя цена за один квадратный метр составила 112 402 тысячи рублей, а средняя цена за квартиру — 6,3 миллиона рублей.
Помимо прочего во Владивостоке самые дорогие в России отели. Стоимость проживания в двухместном номере трёхзвёздочного отеля выше чем в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Средняя цена за проживание в сутки в столице Приморья обойдётся в 5,9 тысяч рублей.