Боже, как дорого: гостинки и студии во Владивостоке невероятно растут в цене

Первые три места не вызывают удивления. Самые дорогие гостинки и студии находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. При этом стоимость жилья в Москве составляет более 6,5 миллиона рублей. За полгода цены на недвижимость поднялись на 1,2 процента. В северной столице малогабаритную квартиру можно приобрести за среднюю цену в 3,5 миллиона рублей, а рост составил за 2,9 процента. В столице зимней Олимпиады 2014 года гостинки и квартиры-студии обойдутся в районе 3 238 510 рублей. Рост цен на недвижимость за шесть месяцев составил 10,6 процента.