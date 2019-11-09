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Posted 9 ноября 2019, 08:45

Published 9 ноября 2019, 08:45

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Итоги недели в Приморье: чем Москва лучше, козёл Тимур, лодка и битвы со зверями

9 ноября 2019, 08:45
Сюжет
Итоги недели
РИА «Восток-Медиа» рассказывает об интересных событиях, которые произошли на текущей неделе. Названы пять причин для переезда из Владивостока в Москву. В Приморье скончался самый известный в России козёл. В Японском море спасатели нашли лодку пропавших рыбаков, а также чем опасен лес.

Чем Москва лучше Владивостока

Уехавший из Приморского края блогер назвал пять причин поменять столицу Дальнего Востока на столицу России. После полугодового нахождения в Москве он озвучил весомые причины, по которым жизнь в столице РФ лучше, чем в столице Дальнего Востока: высокая зарплата; цены на жильё (в Москве немного дороже, но разница не гигантская); низкие цены на продукты; комфортный общественный транспорт; парки, скверы и общественные пространства.

«Хотите — верьте, хотите — нет, парадокс, но дешевле абсолютно всё. Даже красная икра бывает по акции дешевле, чем на ДВ. Цены на фрукты и овощи ниже на 30-50%. На молоко и его производные, на яйца — ниже процентов на 20», — поделился впечатлениями от цен на продукты автор.

Смерть Тимура

Как корреспонденту рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, козёл Тимур долгое время находился под присмотром врачей-ветеринаров. Животное, как оказалось, болело довольно долго. Вскрытие показало, что у козла произошла остановка сердца.

«Тимура лечили уже давно, он был под пристальным наблюдением специалистов. 5 ноября козёл умер из-за остановки сердца», — рассказал Дмитрий Мезенцев.

Лодка в море

Во вторник, 5 ноября, спасатели обнаружили перевёрнутую в море лодку недалеко от посёлка Ольга. Рассматривается версия, что именно это плавсредство принадлежало пропавшим больше недели назад рыбакам

Пока ещё неопознанный объект обнаружил самолёт Бе-200 в 134 километрах от Ольги. Вопрос об обследовании плавсредства пока решается.

Звери против охотников

Полиция Приморья начала доследственную проверку по факту нападения тигра на человека в лесном массиве у села Кроуновка. Пострадавший получил множественные раны в виде укусов на ноге. Специалистам предстоит сделать вывод — кто виноват в конфликте между человеком и зверем,

«Нужно разобраться в том, кто виноват в конфликте, и действительно ли всё происходило так, как говорит потерпевший. Сам тигр до сих пор не найден. Если бы он был ранен или убит, то специалисты нашли бы его сразу по следам крови», — сказал Сергей Арамилев.

Спустя несколько дней в Приморье неподалёку от Уссурийска медведь напал на охотника. Хищник серьёзно травмировал человека. Мужчину госпитализировали с ранами лица и головы, в настоящее время пострадавший подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Пациенту была оказана срочная медицинская помощь. Он находится в отделении реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пострадавшему требуется продолжительное лечение», — сообщили в крайздраве.

Сейчас мужчина находится в той же больнице, куда ранее был доставлен другой охотник, пострадавший от нападения тигра. По информации департамента здравоохранения, в настоящий момент он находится в отделение травматологии. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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