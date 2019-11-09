Итоги недели в Приморье: чем Москва лучше, козёл Тимур, лодка и битвы со зверями

«Нужно разобраться в том, кто виноват в конфликте, и действительно ли всё происходило так, как говорит потерпевший. Сам тигр до сих пор не найден. Если бы он был ранен или убит, то специалисты нашли бы его сразу по следам крови», — сказал Сергей Арамилев.