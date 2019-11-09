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Posted 8 ноября 2019, 23:41

Published 8 ноября 2019, 23:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Погода на 9 ноября

Затишье перед бурей: погода дала возможность отдохнуть жителям Приморья

8 ноября 2019, 23:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Погода на 9 ноября
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Погода
Синоптики рассказали, что ждёт регион в субботу, 9 ноября. Жители Приморья ещё успеют насладиться тёплыми днями перед зимним периодом. Градусник термометра поднимется до +7 градусов в среднем по региону, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На портале «Примпогода» составлен прогноз на субботу, 9 ноября. По данным синоптиков, погоду в регионе определит антициклон. Преимущественно будет без осадков, а над краем установится переменная облачность, а воздух прогреется до+7 градусов по Цельсию.

В Уссурийске днём температура за окном будет составлять +3, +5 градусов. Ветер преимущественно северо-западный и западный, а вечером поменяет своё направление на южное с сильными порывами. В Находке днём градусник термометра будет находиться на отметке +4, +6 градусов. Ветер обещает быть умеренным северного и северно-западного направления.

В краевом центре, во Владивостоке, как и по всему региону не ожидаются осадки и будет переменная облачность. Днём направление ветра будет северо-западным и западным, а вечером поменяется на южное с сильными порывами. Температура воздуха в дневные часы составит от +3 до +5 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на предстоящей неделе на регион обрушаться метели, дожди и снег. По информации синоптиков, погоду в крае будут определять сразу несколько циклонов.

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