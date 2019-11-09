Затишье перед бурей: погода дала возможность отдохнуть жителям Приморья

В краевом центре, во Владивостоке, как и по всему региону не ожидаются осадки и будет переменная облачность. Днём направление ветра будет северо-западным и западным, а вечером поменяется на южное с сильными порывами. Температура воздуха в дневные часы составит от +3 до +5 градусов.