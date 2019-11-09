Затишье перед бурей: погода дала возможность отдохнуть жителям Приморья

Posted 8 ноября 2019, 23:41
Published 8 ноября 2019, 23:41
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На портале «Примпогода» составлен прогноз на субботу, 9 ноября. По данным синоптиков, погоду в регионе определит антициклон. Преимущественно будет без осадков, а над краем установится переменная облачность, а воздух прогреется до+7 градусов по Цельсию.
В Уссурийске днём температура за окном будет составлять +3, +5 градусов. Ветер преимущественно северо-западный и западный, а вечером поменяет своё направление на южное с сильными порывами. В Находке днём градусник термометра будет находиться на отметке +4, +6 градусов. Ветер обещает быть умеренным северного и северно-западного направления.
В краевом центре, во Владивостоке, как и по всему региону не ожидаются осадки и будет переменная облачность. Днём направление ветра будет северо-западным и западным, а вечером поменяется на южное с сильными порывами. Температура воздуха в дневные часы составит от +3 до +5 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на предстоящей неделе на регион обрушаться метели, дожди и снег. По информации синоптиков, погоду в крае будут определять сразу несколько циклонов.