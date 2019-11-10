А вдруг: турецкий генерал назвал союзников России, если наступит Третья мировая война

России же, которая обладает огромными военными ресурсами, предстоит сделать сложный выбор. Памокоглу пишет в книге, что в гипотетической новой войне Россия выступит на стороне Америке. Он объясняет это тем, что в двух других мировых войнах Россия состояла в союзе с США и Великобританий. Только с помощью сильного союзника Америка сможет противостоять другим мировым державам. В свою очередь Китай может объединиться с Индией, у которой тоже всё в порядке с армией и вооружением.