А вдруг: турецкий генерал назвал союзников России, если наступит Третья мировая война

Posted 10 ноября 2019, 00:04
Published 10 ноября 2019, 00:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
На протяжении многих лет жители планеты не раз обсуждали вопрос, если вероятность возникновения Третьей Мировой войны. Эти слухи подогревают последние отношения между странами на политической и экономической аренах. Отставной генерал турецкой армии Осман Памукоглу решил использовать страхи людей перед возможной катастрофой и выпустил книгу, в которой он представляет ход военных конфликтов.
По мнению автора, причиной мирового конфликта станет борьба ведущих стран за ресурсы планеты. Он считает, что правительства многих стран уже мысленно готовятся подобному исходу. Крупные мировые державы начинают тратить огромные деньги на улучшение боеспособности своих армий и вводят новые виды вооружения.
Осман Памокоглу уверен, что основными странами, которые будут решать будущее планеты станут Китай, США и Россия. При этом он уверен в том, что первыми военный конфликт начнёт та страна, против которой работает время. В данном случае он отдает предпочтения США, так как в стране ситуация станет невыносимой и правительство пойдёт на отчаянный шаг по захвату новых ресурсов. Основным противником США в Мировой войне станет Китай.
России же, которая обладает огромными военными ресурсами, предстоит сделать сложный выбор. Памокоглу пишет в книге, что в гипотетической новой войне Россия выступит на стороне Америке. Он объясняет это тем, что в двух других мировых войнах Россия состояла в союзе с США и Великобританий. Только с помощью сильного союзника Америка сможет противостоять другим мировым державам. В свою очередь Китай может объединиться с Индией, у которой тоже всё в порядке с армией и вооружением.
Отметим, что домыслы турецкого генерала являются всего лишь теорией, основанных на его личных оценках. К тому же Россия уже не раз показывала всему миру, что является важным стратегическим союзником Китая и Индии. Третья мировая случится еще нескоро. Во всяком случае в мире нет особых предпосылок для развязывания крупного военного конфликта, а все споры между странами решаются в дипломатических кабинетах.