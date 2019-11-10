Вот это аттракцион: во Владивостоке открыли самую крутую дорогу

Некоторые пользователи в соцсетях окрестили дорогу «зимним аттракционом». Ни для кого не секрет, что из-за очень крутого уклона и соображений безопасности эту дорогу зимой во время непогоды нередко закрывают. Тогда по ней катаются лыжники и сноубордисты.