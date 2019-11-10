Вот это аттракцион: во Владивостоке открыли самую крутую дорогу

Posted 10 ноября 2019, 11:55
Published 10 ноября 2019, 11:55
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Открытие участка произошло поздним вечером в воскресенье, 10 ноября. Первые автомобилисты уже успели спуститься по обновлённой дороге и оценить проделанный ремонт.
Некоторые пользователи в соцсетях окрестили дорогу «зимним аттракционом». Ни для кого не секрет, что из-за очень крутого уклона и соображений безопасности эту дорогу зимой во время непогоды нередко закрывают. Тогда по ней катаются лыжники и сноубордисты.
«Волшебство, магия», «Покатаемся», «Нужно сделать петицию, чтобы там построили подъёмник и снегопушки», «Ура, завтра на работу по нему поеду», «Ура! Готовим коньки, сноуборд, лыжи…», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о грядущем открытии самой крутой дороги Владивостока. Для того, чтобы на одном из участков спуска уложить 24-сантиметровый слой асфальта, в город привезли специальную машину из США.