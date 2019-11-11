«Почта России» будет быстрее доставлять посылки

Люди, живущие в крупных населенных пунктах (более 500 тысяч человек), смогут получить посылку уже через один день. Такой же срок доставки будет действовать для посылок, которые отправляются из Москвы в подмосковные города, такие, как Мытищи, Балашиха, Подольск, Королев.