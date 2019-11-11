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Posted 11 ноября 2019, 13:54

Published 11 ноября 2019, 13:54

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

«Почта России» будет быстрее доставлять посылки

11 ноября 2019, 13:54
Госкомпания «Почта России» примет новые нормативы, касающиеся скорости доставки посылок, что приведет к сокращению контрольных сроков доставки на 7,8 тысячах направлений.

С 2016 года это первое массовое сокращение контрольных сроков. Теперь посылки из городов-миллионников будут доставляться в города с населением более 100 тысяч человек за 2-3 дня. Об этом пишет газета «Известия».

Люди, живущие в крупных населенных пунктах (более 500 тысяч человек), смогут получить посылку уже через один день. Такой же срок доставки будет действовать для посылок, которые отправляются из Москвы в подмосковные города, такие, как Мытищи, Балашиха, Подольск, Королев.

В госкомпании отметили, что к сокращению сроков доставки посылок привели приток инвестиций в инфраструктуру, изменение маршрутов и уменьшение времени на сортировку почтовых отправлений. С 15 ноября заработают новые нормативы.

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