«Почта России» будет быстрее доставлять посылки

Posted 11 ноября 2019, 13:54
Published 11 ноября 2019, 13:54
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
С 2016 года это первое массовое сокращение контрольных сроков. Теперь посылки из городов-миллионников будут доставляться в города с населением более 100 тысяч человек за 2-3 дня. Об этом пишет газета «Известия».
Люди, живущие в крупных населенных пунктах (более 500 тысяч человек), смогут получить посылку уже через один день. Такой же срок доставки будет действовать для посылок, которые отправляются из Москвы в подмосковные города, такие, как Мытищи, Балашиха, Подольск, Королев.
В госкомпании отметили, что к сокращению сроков доставки посылок привели приток инвестиций в инфраструктуру, изменение маршрутов и уменьшение времени на сортировку почтовых отправлений. С 15 ноября заработают новые нормативы.