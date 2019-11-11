vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2019, 12:58

Published 11 ноября 2019, 12:58

Modified 1 сентября 2022, 03:07

Updated 1 сентября 2022, 03:07

В ДНР И ЛНР больше всего доверяют Путину

11 ноября 2019, 12:58
Украинский институт будущего совместно со СМИ организовал исследование. По результатам которого был составлен рейтинг доверия населения ДНР и ЛНР. В результате на первом месте рейтинга оказался российский президент Владимир Путин.

Как сообщает RNS, респондентов просили назвать имена соотечественников, которые вызывают у них доверие. Так, Путину доверяют 11,2% опрошенных респондентов и отмечают его авторитетность. Следом в рейтинге расположился Владимир Соловьев. Она набрал 9,1%.

Первый глава ДНР Александр Захарченко расположился на пятой строчке и набрал 4.1%, а нынешний руководитель республики Денис Пушилин расположился стройкой ниже и набрал 2,9%.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил 1,3% рейтинга, что принесло ему только 18-ую строчку.

Также специалисты выяснили, что 42% опрошенные ни разу не задумывались о получении гражданства России, 34,2% сообщили, что думали об этом, а еще 7,4% ответили, что уже имеют российский паспорт.

#Новости#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика