В ДНР И ЛНР больше всего доверяют Путину

Posted 11 ноября 2019, 12:58
Published 11 ноября 2019, 12:58
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Как сообщает RNS, респондентов просили назвать имена соотечественников, которые вызывают у них доверие. Так, Путину доверяют 11,2% опрошенных респондентов и отмечают его авторитетность. Следом в рейтинге расположился Владимир Соловьев. Она набрал 9,1%.
Первый глава ДНР Александр Захарченко расположился на пятой строчке и набрал 4.1%, а нынешний руководитель республики Денис Пушилин расположился стройкой ниже и набрал 2,9%.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил 1,3% рейтинга, что принесло ему только 18-ую строчку.
Также специалисты выяснили, что 42% опрошенные ни разу не задумывались о получении гражданства России, 34,2% сообщили, что думали об этом, а еще 7,4% ответили, что уже имеют российский паспорт.