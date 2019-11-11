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Posted 11 ноября 2019, 13:09

Published 11 ноября 2019, 13:09

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Воздержаться от поездок: Борис Кубай — про мокрый снег и лютый холод

11 ноября 2019, 13:09
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморья Борис Кубай предупредил приморцев, что вероятность выпадения снега на этой неделе очень большая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Начальник Примгидромета прокомментировал «Примпогоде» прогноз на 13 и 14 ноября. В эти дни край ожидает первое в сезоне испытание непогодой.

По словам Бориса Викторовича, за холодным атмосферным фронтом идёт ощутимое понижение температурного фона.

Осадки в виде дождя начнутся 13 ноября около полудня на западе Приморья. Однако после трёх часов дня дождь перейдёт в стадию снега. Ближе к южному побережью и во Владивостоке дождь может перейти в снег после 19 часов.

«Снег во Владивостоке закончится после полуночи, и температура воздуха понизится до −5… −7 градусов», — уточнил главный краевой синоптик.

По краю осадки начнут заканчиваться постепенно и сойдут на нет лишь в обед 14 ноября. Похолодает до -10… -15 градусов.

Кубай дал автомобилистам Приморья двое суток на то, чтобы они подготовились к непогоде и поменяли резину на авто. А в период 13–14 ноября желательно вовсе воздержаться от дальних поездок через перевалы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что неделя будет полна погодных сюрпризов.

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#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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