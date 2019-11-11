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Posted 11 ноября 2019, 10:54

Published 11 ноября 2019, 10:54

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

издевательство

Вынесен приговор женщине, державшей падчерицу на цепи в Приморье

11 ноября 2019, 10:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi. издевательство
В Приморье женщине, которая держала свою падчерицу на цепи, дали три года лишения свободы условно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в следственному управлении Следственного комитета России по Приморью, суд вынес решение по резонансному делу.

В марте прошлого года 38-летняя жительница региона привязывала 11-летнюю падчерицу замком к ножке кровати.В ходе разбирательства гражданка назвала эту меру вынужденной и объяснила, что хотела таким способом предотвратить побег девочки из дома.

Суд признал жестокую женщину виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетней (вторая часть 127 статьи УК РФ) и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Испытательный срок — год. Действие приговора вступило в законную силу.

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