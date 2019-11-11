Вынесен приговор женщине, державшей падчерицу на цепи в Приморье

Posted 11 ноября 2019, 10:54
Published 11 ноября 2019, 10:54
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту агентства рассказали в следственному управлении Следственного комитета России по Приморью, суд вынес решение по резонансному делу.
В марте прошлого года 38-летняя жительница региона привязывала 11-летнюю падчерицу замком к ножке кровати.В ходе разбирательства гражданка назвала эту меру вынужденной и объяснила, что хотела таким способом предотвратить побег девочки из дома.
Суд признал жестокую женщину виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетней (вторая часть 127 статьи УК РФ) и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Испытательный срок — год. Действие приговора вступило в законную силу.