Депутаты предлагают наделить Владивостоком новым статусом

Председатель городской думы Андрей Брик заявил, что статус административного центра позволит Владивостоку получить больше финансирования для исполнения своих функций. К ним относится участие города в международных и федеральных мероприятиях, а также могут быть получены новые условия для развития городской инфраструктуры.