Депутаты предлагают наделить Владивостоком новым статусом

Posted 12 ноября 2019, 12:14
Published 12 ноября 2019, 12:14
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Председатель городской думы Андрей Брик заявил, что статус административного центра позволит Владивостоку получить больше финансирования для исполнения своих функций. К ним относится участие города в международных и федеральных мероприятиях, а также могут быть получены новые условия для развития городской инфраструктуры.
Соответствующий законопроект городские депутаты направили на рассмотрение своим коллегам из законодательного собрания. Вопрос о новом Владивостока будет рассмотрен на одной из сессий краевого парламента.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре 2018 года Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока. Соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.