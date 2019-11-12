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Posted 12 ноября 2019, 12:14

Published 12 ноября 2019, 12:14

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Депутаты предлагают наделить Владивостоком новым статусом

12 ноября 2019, 12:14
Депутаты городской думы Владивостока предлагают закрепить за городом официально статус столицы Приморского края. По мнению народных избранников, город сможет получить ещё больше финансирования. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в заксобрание региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Председатель городской думы Андрей Брик заявил, что статус административного центра позволит Владивостоку получить больше финансирования для исполнения своих функций. К ним относится участие города в международных и федеральных мероприятиях, а также могут быть получены новые условия для развития городской инфраструктуры.

Соответствующий законопроект городские депутаты направили на рассмотрение своим коллегам из законодательного собрания. Вопрос о новом Владивостока будет рассмотрен на одной из сессий краевого парламента.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре 2018 года Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока. Соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

#Новости#Общество#Владивосток#О городе
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