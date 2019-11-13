Официально: Владивосток может стать столицей Приморского края

«Инициатива о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморского края принадлежит председателю Думы Владивостока Андрею Брику. Город уже является столицей Дальневосточного федерального округа, но официально столицей региона он пока не стал. И этот „пробел“ необходимо исправить. Конечно, решение будут принимать депутаты Законодательного собрания региона, а депутаты Думы Владивостока, в данном случае, могут только внести муниципальный правовой акт и обратиться с этим вопросом к краевым парламентариям. Мы понимаем, насколько это важно для Владивостока. Надеюсь, что до конца года официально город станет приморской столицей», — пояснила председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис.