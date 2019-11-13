Официально: Владивосток может стать столицей Приморского края

Posted 13 ноября 2019, 01:41
Published 13 ноября 2019, 01:41
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Депутаты городской думы обсудили этот вопрос на очередном заседании комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества в понедельник, 11 ноября. Председатель комитета Роза Чемерис объяснила, что вопрос о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморского края обсуждается уже на протяжении 15 лет. Краевой центр в прошлом году получил статус столицы Дальневосточного федерального округа, однако приморской столицей он пока не стал.
Данный проект подготовил председатель думы города Владивостока Андрей Брик. В пояснительной записке разработчик проекта пояснил, что, согласно статьи 17 Устава Приморского края, Владивосток является исторически сложившимся административным центром региона. Статус города Владивостока, как административного центра Приморья, устанавливается краевым законом.
«Инициатива о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморского края принадлежит председателю Думы Владивостока Андрею Брику. Город уже является столицей Дальневосточного федерального округа, но официально столицей региона он пока не стал. И этот „пробел“ необходимо исправить. Конечно, решение будут принимать депутаты Законодательного собрания региона, а депутаты Думы Владивостока, в данном случае, могут только внести муниципальный правовой акт и обратиться с этим вопросом к краевым парламентариям. Мы понимаем, насколько это важно для Владивостока. Надеюсь, что до конца года официально город станет приморской столицей», — пояснила председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис.
Председатель городской думы Андрей Брик считает, что после того, как город официально станет административным центром края, он сможет получить соответствующее финансирование, которое будет направлено на организацию международных и региональных мероприятий, а также на улучшение инфраструктуры территорий общего пользования.
«Город Владивосток официально является центром Дальневосточного федерального округа и непосредственно выполняет представительские функции Приморского края, так как на его территории расположены органы государственной власти Приморского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств. Принятие данного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях. Объем выделяемых субсидий Владивостокскому городскому округу в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в связи с осуществлением городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, предполагается в размере, предусматриваемом законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период», — отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.
Заместитель председателя Думы Елена Новицкая подчеркнула важность принятия законопроекта для дальнейшего развития города Владивостока. Председатель комитета Роза Чемерис отметила, что на данный проект закона поступило положительное заключение Губернатора Приморского края.
По итогам обсуждения депутаты рекомендовали принять решение «О внесении в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О статусе административного центра Приморского края» на внеочередном заседании Думы города Владивостока в четверг, 14 ноября.
В рамках заседания комитета депутаты также рассмотрели вопрос о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты, которые связаны с изменением перечня документов, которые предоставляют претенденты на участие в конкурсе на замещение должности главы города, на замещение вакантной должности муниципального служащего.