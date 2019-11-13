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Posted 13 ноября 2019, 00:32

Published 13 ноября 2019, 00:32

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Приморье нашли тело мужчины, к его гибели причастен неизвестный лесной зверь

13 ноября 2019, 00:32
В Приморье нашли тело пропавшего несколько дней назад мужчины. Есть версия, что он погиб после встречи с диким зверем, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ДВРПСО МЧС России корреспонденту агентства рассказали, что поиски мужчины 1955 года рождения в Лазовском районе закончилась довольно печально. Во вторник, 12 ноября, спасатели нашли тело мужчины. Есть версия, что это и есть пропавший 8 ноября таёжник.

«Судя по характеру телесных повреждений, он встретился с лесным зверем. Тело мужчины спасатели эвакуировали из леса, к дороге, где находился автомобиль полиции», — уточнили представители поисковой службы. Со стопроцентной уверенностью сказать, кто именно напал на приморца, пока никто не может. Однако спасатели и охотники, принимавшие участие в поисковой операции в качестве добровольцев, полагают, что эта смерть не была естественной. Характер ран позволяет предположить, что погибший мог встретиться с тигром или медведем.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о загадочном исчезновении мужчины в районе сопки «Круглая». К его поискам были привлечены 15 человек и 4 единицы техники

К поисковым работам были привлечены 15 человек, 4 единицы техники.

#Новости#Общество#Спасатели
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