В Приморье нашли тело мужчины, к его гибели причастен неизвестный лесной зверь

«Судя по характеру телесных повреждений, он встретился с лесным зверем. Тело мужчины спасатели эвакуировали из леса, к дороге, где находился автомобиль полиции», — уточнили представители поисковой службы. Со стопроцентной уверенностью сказать, кто именно напал на приморца, пока никто не может. Однако спасатели и охотники, принимавшие участие в поисковой операции в качестве добровольцев, полагают, что эта смерть не была естественной. Характер ран позволяет предположить, что погибший мог встретиться с тигром или медведем.