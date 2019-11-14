А Путин знает? Скандал с «Аэрофлотом» и котом достиг уровня Кремля

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало об истории с толстым котом. Михаил Галин и его домашний друг возвращались домой во Владивосток. В московском аэропорту его питомца Виктора не пустили в салон из-за того, что его вес (10 килограммов) превышает норму на 2 килограмма. Для того, чтобы всё-таки зайти на борт, мужчине пришлось не только поменять билеты на самолёт, но и кота — на прохождение весового контроля он взял подставную кошку, очень похожую на Виктора.