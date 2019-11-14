А Путин знает? Скандал с «Аэрофлотом» и котом достиг уровня Кремля

Posted 14 ноября 2019, 01:40
Published 14 ноября 2019, 01:40
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле наказание авиакомпании, забравшей баллы у владельца толстого кота, слишком суровым.
«Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом в самолёте и реагировать на неё», — сказал Песков.
Между тем, за владивостокца и его питомца уже вступились в Госдуме. Так, депутат Государственной думы Владимир Бурматов обратился к главе «Аэрофлота» с требованием не только вернуть мили хозяину кота, но и пересмотреть правила перевозки.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало об истории с толстым котом. Михаил Галин и его домашний друг возвращались домой во Владивосток. В московском аэропорту его питомца Виктора не пустили в салон из-за того, что его вес (10 килограммов) превышает норму на 2 килограмма. Для того, чтобы всё-таки зайти на борт, мужчине пришлось не только поменять билеты на самолёт, но и кота — на прохождение весового контроля он взял подставную кошку, очень похожую на Виктора.
После этого в адрес «Аэрофлота» полилась критика со стороны общественности. Вместо того, чтобы урегулировать конфликт мирно, авиакомпания заявила, что лишила владельца кота, обхитрившего перевозчика, заработанных миль. Причём об этом Михаил Галин узнал из СМИ. Этот ход многие эксперты уже вписали в историю самых крупных pr-провалов.
Между тем, в СМИ и социальных сетях не перестают делать забавные фотожабы на темы #бронебагаж, #ямытолстый кот.