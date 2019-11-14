Есть два варианта развития событий: на Приморье надвигается мощный циклон

Posted 14 ноября 2019, 12:24
Published 14 ноября 2019, 12:24
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Глава Примгидромет Борис Кубай рассказал о том, что в конце недели над Жёлтым морем начнёт формироваться мощный циклон. Уже 18 ноября он выйдет к побережью Приморью и начнёт оказывать влияние на погоду региона.
По словам главного синоптика края, на севере и в центральных районах Приморья пройдёт сильный снегопад вместе с метелью и сильным ветром. Все эти факторы негативно скажутся на дорогах региона. В связи с этим не исключены снежные заносы и гололёдица.
Во Владивостоке и на остальной южной части региона осадки пройдут в зависимости от направления циклона. Если циклон будет двигаться непосредственно над столицей региона, то в городе скорей всего пройдёт дождь с небольшим снегом. Во втором варианте, циклон должен пройти чуть южнее, и тогда краевому центру не избежать сильного снегопада.
После влияния на климат Приморья, циклон уйдет в сторону Татарского пролива. При этом снег в регионе будет идти и на следующий день, 19 ноября. Температура воздуха на севере региона составит -15, -20 градусов, а на юге до -5, -8 градусов по Цельсию.