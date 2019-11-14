Есть два варианта развития событий: на Приморье надвигается мощный циклон

Во Владивостоке и на остальной южной части региона осадки пройдут в зависимости от направления циклона. Если циклон будет двигаться непосредственно над столицей региона, то в городе скорей всего пройдёт дождь с небольшим снегом. Во втором варианте, циклон должен пройти чуть южнее, и тогда краевому центру не избежать сильного снегопада.