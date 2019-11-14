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Posted 14 ноября 2019, 12:24

Published 14 ноября 2019, 12:24

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Есть два варианта развития событий: на Приморье надвигается мощный циклон

Есть два варианта развития событий: на Приморье надвигается мощный циклон

14 ноября 2019, 12:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прогноз погоды
Приморские синоптики предупредили жителей региона о новой опасности, надвигающейся на край. Снежные заносы и гололёд не исключены на дорогах региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Глава Примгидромет Борис Кубай рассказал о том, что в конце недели над Жёлтым морем начнёт формироваться мощный циклон. Уже 18 ноября он выйдет к побережью Приморью и начнёт оказывать влияние на погоду региона.

По словам главного синоптика края, на севере и в центральных районах Приморья пройдёт сильный снегопад вместе с метелью и сильным ветром. Все эти факторы негативно скажутся на дорогах региона. В связи с этим не исключены снежные заносы и гололёдица.

Во Владивостоке и на остальной южной части региона осадки пройдут в зависимости от направления циклона. Если циклон будет двигаться непосредственно над столицей региона, то в городе скорей всего пройдёт дождь с небольшим снегом. Во втором варианте, циклон должен пройти чуть южнее, и тогда краевому центру не избежать сильного снегопада.

После влияния на климат Приморья, циклон уйдет в сторону Татарского пролива. При этом снег в регионе будет идти и на следующий день, 19 ноября. Температура воздуха на севере региона составит -15, -20 градусов, а на юге до -5, -8 градусов по Цельсию.

#Новости#Общество#Владивосток#Прогноз погоды
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