Приморцы отметят сельский юбилей

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько населённых пунктов Уссурийского городского округа отметили юбилей. Так, в конце октября текущего года жители региона отметили 150-летие села Пуциловка. Там также состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов населённого пункта. В начале октября 95-летие отметили жители села Каменушка. Творческие коллективы в день праздника подготовили вокальные и хореографические «сюрпризы» для зрителей и гостей Приморского края. Кроме того День рождения Уссурийска отметили приморцы в 2019 году. На центральной площади в праздничный день начали работу несколько локальных площадок, где приморцы смогли посмотреть театральные постановки, принять участие в мастер-классах и творческих встречах.