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Posted 14 ноября 2019, 01:18

Published 14 ноября 2019, 01:18

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

праздник

Приморцы отметят сельский юбилей

14 ноября 2019, 01:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi . праздник
Сюжет
Культура в Приморском крае
В Уссурийском городском округе жители села Кроуновка отметят 150-летие села. Организаторы рассказали о том, какое мероприятие состоится в рамках юбилея. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что юбилей села жители и гости региона отметят в субботу, 16 ноября. В этом день организаторы мероприятия приглашают на праздничный концерт под названием «Уголок России отчий дом», который и будет приурочен к 150-летию Кроуновки. Посмотреть выступления творческих коллективов населённого пункта приморцы смогут в учреждении культуры села Кроуновка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько населённых пунктов Уссурийского городского округа отметили юбилей. Так, в конце октября текущего года жители региона отметили 150-летие села Пуциловка. Там также состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов населённого пункта. В начале октября 95-летие отметили жители села Каменушка. Творческие коллективы в день праздника подготовили вокальные и хореографические «сюрпризы» для зрителей и гостей Приморского края. Кроме того День рождения Уссурийска отметили приморцы в 2019 году. На центральной площади в праздничный день начали работу несколько локальных площадок, где приморцы смогли посмотреть театральные постановки, принять участие в мастер-классах и творческих встречах.

#Новости#Культура#Владивосток#Культура в Приморском крае#Концерт
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