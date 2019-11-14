Приморцы отметят сельский юбилей

Posted 14 ноября 2019, 01:18
Published 14 ноября 2019, 01:18
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что юбилей села жители и гости региона отметят в субботу, 16 ноября. В этом день организаторы мероприятия приглашают на праздничный концерт под названием «Уголок России отчий дом», который и будет приурочен к 150-летию Кроуновки. Посмотреть выступления творческих коллективов населённого пункта приморцы смогут в учреждении культуры села Кроуновка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько населённых пунктов Уссурийского городского округа отметили юбилей. Так, в конце октября текущего года жители региона отметили 150-летие села Пуциловка. Там также состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов населённого пункта. В начале октября 95-летие отметили жители села Каменушка. Творческие коллективы в день праздника подготовили вокальные и хореографические «сюрпризы» для зрителей и гостей Приморского края. Кроме того День рождения Уссурийска отметили приморцы в 2019 году. На центральной площади в праздничный день начали работу несколько локальных площадок, где приморцы смогли посмотреть театральные постановки, принять участие в мастер-классах и творческих встречах.