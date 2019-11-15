Да там целый табун: охотник нашёл мёртвых диких кабанов в Приморье

Многие пользователи соцсетей предположили, что видеоматериал был сделан в районе, где был введён режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Поэтому мужчина и наткнулся на такую печальную находку. А другие утверждают, что якобы видеоматериал был сделан не в 2019 году и вообще не в Приморском крае.