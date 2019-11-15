Да там целый табун: охотник нашёл мёртвых диких кабанов в Приморье

Posted 15 ноября 2019, 09:54
Published 15 ноября 2019, 09:54
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В социальной сети Instagram в паблике news.vl появился видеоролик, который прислал один из пользователей. В Сети утверждают, что это якобы произошло в одном из центральных районов Приморья. Мужчина во время охоты нашёл нескольких мёртвых диких кабанов.
«На такое страшно смотреть. Я в жизни такого не видел», — высказал своё мнение автор видеоролика.
Многие пользователи соцсетей предположили, что видеоматериал был сделан в районе, где был введён режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Поэтому мужчина и наткнулся на такую печальную находку. А другие утверждают, что якобы видеоматериал был сделан не в 2019 году и вообще не в Приморском крае.
«Это всё ложь. Этому видео около года. И это вообще не Приморский край. Не могут они лежать „в метре“ друг от друга. Быть такого не может», — реакция пользователей соцсетей.
Большая часть подписчиков уверены, что всему виной — опасный вирус, поэтому они предупреждают владельцев скота об опасности.
«Не выпускайте животных своих никуда. Прививки надо делать. Опасно это всё», — реакция других подписчиков.
В пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области корреспонденту агентства рассказали о том, что накануне был подтверждён очаг вируса африканской чумы свиней на территории Лесозаводского городского округа.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре текущего года сразу в нескольких районах края был введён режим ЧС из-за опасного вируса. Специалисты напоминают, что для человека он не представляет никакой опасности.